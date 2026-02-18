18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘सपा सरकार में शंकराचार्य की पिटाई हुई थी’, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को कौन सी घटना याद दिला दी?

OP Rajbhar On Akhilesh Yadav: मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जानिए उन्होंने किस घटना का जिक्र किया?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Feb 18, 2026

op rajbhar hits back at akhilesh yadav social media post up politics lucknow

ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा।फोटो सोर्स-IANS

OP Rajbhar On Akhilesh Yadav: यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि CM योगी आदित्यनाथ ने 1990 की घटना का जिक्र करते हुए साफ कहा था कि उस समय सपा की सरकार में शंकराचार्य की पिटाई हुई थी। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को याद करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था।

UP News in Hindi: अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था शेयर

यह बात उन्होंने तब कही, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने CM का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए टिप्पणी की थी, "जा की खुद की सोच हो तंग अउर छोटी, वा को दुनिया भर की नीयत लागे खोटी।"

Uttar Pradesh News in Hindi: ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज

राजभर ने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के बयान का समर्थन करते हुए कहा, " उन्होंने जो कहा, वह सही है।'' उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें जिससे वे कोई भी बात कहने से पहले सोच-समझकर बोलें। अखिलेश यादव अक्सर कुछ और कहते हैं और करते कुछ और हैं।

'सपा को लग गया है 2027 में वे यूपी में सत्ता में नहीं आएंगे'

बता दें कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था, "छोटे दे रहे बड़े को श्राप, कुकर्मों का पड़ेगा पाप।" वहीं फॉर्म-7 के मुद्दे पर समाज द्वारा उठाए गए सवालों पर राजभर ने कहा कि विपक्ष को पहले से ही निराशा महसूस होने लगी है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को लग गया है कि 2027 में वे उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आएंगे। राजभर ने कहा कि पहले EVM का बहाना बनाया जा रहा था और 2027 के बाद हार का कारण मतदाता सूची से नाम कटने को बताया जाएगा।

Lucknow News: PM मोदी की नीतियों की सराहना की

AI इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर राजभर ने PM मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि देश के नेतृत्व की सोच हमेशा युवाओं को रोजगार देने और उनके माध्यम से देश के विकास को आगे बढ़ाने की रही है। वहीं, मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि उनका कहना सही है। उन्होंने कहा कि इतिहास में परिस्थितियों के अनुसार लोगों ने इस्लाम को अपनाया था और वापसी को लेकर कही गई बात भी उचित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारतीय मुस्लिम भी हिंदू मूल के हैं और उनकी घर वापसी होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

‘1 हजार में हवलदार, 10 हजार में इंस्पेक्टर और एक लाख में थाना…’ यूजर्स बोले- समाजवादी पार्टी का गुंडा
आगरा
video of an alleged samajwadi party leader showing his dominance on streets viral agra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 03:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सपा सरकार में शंकराचार्य की पिटाई हुई थी’, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को कौन सी घटना याद दिला दी?

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महिला अग्निवीर भर्ती: दौड़ के दौरान 3 अभ्यर्थी बेहोश, एक के पैर में मोच

महिला अग्निवीर भर्ती
लखनऊ

मोहन भागवत गो-बैक, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगे नारे, छात्रों को जीप में भरकर ले गई पुलिस

लखनऊ

यूपी में BJP से नाराज हुआ राजपूत समाज, मायावती को समर्थन देने का किया ऐलान, करणी सेना प्रमुख का बयान

करणी सेना ने छोड़ा BJP का साथ
लखनऊ

विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 में नहीं करेंगी गठबंधन, नेताओं को नसीहत

लखनऊ

Gold-Silver Rate Today: यूपी में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी की भी धीमी हुई रफ्तार, यहां जानें रेट

Gold-Silver, Gold-Silver Price, Gold-Silver Price on February 11, Gold-Silver Expensive, Gold Expensive, Silver Expensive, सोना-चांदी, सोना-चांदी कीमत, सोना-चांदी 11 फरवरी कीमत, सोना-चांदी महंगी, सोना महंगा, चांदी महंगी
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.