‘सपा सरकार में शंकराचार्य की पिटाई हुई थी’, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को कौन सी घटना याद दिला दी?

बता दें कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था, "छोटे दे रहे बड़े को श्राप, कुकर्मों का पड़ेगा पाप।" वहीं फॉर्म-7 के मुद्दे पर समाज द्वारा उठाए गए सवालों पर राजभर ने कहा कि विपक्ष को पहले से ही निराशा महसूस होने लगी है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को लग गया है कि 2027 में वे उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आएंगे। राजभर ने कहा कि पहले EVM का बहाना बनाया जा रहा था और 2027 के बाद हार का कारण मतदाता सूची से नाम कटने को बताया जाएगा।