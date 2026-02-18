संभल की राजनीति में उबाल: पिता के चुनावी ऐलान पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, टिकट पर सस्पेंस कायम

Zia Ur Rehman Barq Sambhal: संभल विधानसभा क्षेत्र की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब सांसद ने भी खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि टिकट के लिए दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का लोकतांत्रिक अधिकार है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि, अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा।