बुर्का, कांवड़ और तमन्ना का मामला: सांसद बर्क बोले- बेवजह धार्मिक विवाद न खड़ा करें

सांसद बर्क ने स्पष्ट किया कि तमन्ना दूसरे धर्म में विवाह कर चुकी हैं और ऐसे में उनके निजी जीवन के निर्णय को लेकर सार्वजनिक स्तर पर बहस छेड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार है और किसी की निजी आस्था या आचरण को राजनीतिक या सांप्रदायिक बहस का मुद्दा बनाना समाज को बांटने जैसा है। उनका कहना था कि समाज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, न कि उसे संदेह की नजर से देखना चाहिए।