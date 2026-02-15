कौन हैं बुर्के में कांवड़ लाने वाली तमन्ना त्यागी, हिंदू युवक से शादी की मांगी थी मन्नत

संभल की रहने वाली तमन्ना बताती हैं कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी। अगर उनकी शादी अमन त्यागी से हो जाएगी तो वे कांवड़ लाकर जलाभिषेक करेंगी। शादी को एक साल पूरा होने पर उन्होंने अपना वादा निभाने का फैसला किया।

महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए उन्होंने हरिद्वार से गंगाजल उठाया और संभल के छैमनाथ मंदिर में चढ़ाने का संकल्प लिया। लंबी यात्रा के दौरान पैरों में छाले पड़े, लेकिन आस्था की राह में उनका उत्साह कम नहीं हुआ।