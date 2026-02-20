संभल में भीषण सड़क दुर्घटना: हाईस्कूल परीक्षा देने जा रहे दो छात्रों की मौत, तीन गंभीर घायल

खेमपुर गांव निवासी 16 वर्षीय दीपक अपने साथियों के साथ शाहपुर चामरान स्थित इंटर कॉलेज में परीक्षा देने के लिए निकला था। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों पर सवार पांचों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे। दूसरी बाइक एंचोडा कंबोह निवासी मुख्तार चला रहे थे। हादसे के तुरंत बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई।