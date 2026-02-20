हां, मैंने बहन को मार डाला है, भाई ने कत्ल के बाद खुद ही घुमाया 112 नंबर

हमारी हालत खराब हो गई थी। लोग तरह-तरह की बातें बना रहे थे। आखिरकार ग्राम प्रधान की मदद से किसी तरह उसे समझाकर घर लाए। हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन घर आने के बाद भी वह उसी लड़के के साथ रहने की जिद करती रही। वह कहती रही कि वह उसी से शादी करेगी। घर में रोज इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। माहौल इतना बिगड़ गया कि हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। गुरुवार की रात फिर से इसी बात पर बहस हुई। गुस्से और बदनामी के डर में बेटे ने आपा खो दिया। उसने दुपट्टे से अपनी ही बहन का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने खुद पुलिस को फोन किया और कहा कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने भाई जाने आलम को गिरफ्तार कर लिया है।