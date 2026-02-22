“यादव जी की लव स्टोरी” पर छिड़ा महासंग्राम: संभल में सड़कों पर उतरे लोग, फिल्म बैन करने की उठी मांग!

इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि यहाँ राजनीतिक मतभेद किनारे नजर आए। बीजेपी के पूर्व एमएलसी भारत सिंह यादव ने फिल्म की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब फिल्म का लेखक, निर्माता या कोई भी मुख्य पात्र समाज से ताल्लुक नहीं रखता, तो फिर ‘यादव’ नाम का इस्तेमाल कर समाज को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है? वहीं, सपा नेता सुनील यादव और भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी सुर में सुर मिलाते हुए इसे एक समाज के अपमान की गहरी साजिश करार दिया।