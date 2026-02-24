24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

आस्था की राह पर निकली तमन्ना मलिक पर सोशल मीडिया का हमला, फर्जी अकाउंट्स ने बढ़ाई मुश्किल

Sambhal News: फाल्गुन कांवड़ यात्रा के बाद चर्चा में आई तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को पहले जान से मारने की धमकियां मिलीं और अब सोशल मीडिया पर उनके नाम-तस्वीरों से फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं।

3 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Feb 24, 2026

tammanna malik fake accounts threats

तमन्ना मलिक पर सोशल मीडिया का हमला | Image Video Grab

Tammanna Malik Fake Accounts: फाल्गुन कांवड़ यात्रा के दौरान बुर्के में कांवड़ उठाकर देशभर में चर्चा का विषय बनी मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। इस बार मामला सोशल मीडिया पर उनकी पहचान चोरी से जुड़ा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने उनके नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करते हुए कई फर्जी अकाउंट बना लिए हैं। इन अकाउंट्स से तमन्ना और अमन के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं।

धमकियों से पहले ही दहशत में थे दंपति

तमन्ना मलिक और अमन त्यागी को इससे पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इस संबंध में दोनों ने असमोली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। लगातार मिल रही धमकियों के चलते दंपति पहले से ही मानसिक तनाव में थे और अब सोशल मीडिया पर हो रही इस फर्जीवाड़े ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है।

प्रेम विवाह से शुरू हुआ संघर्ष

असमोली क्षेत्र के बदनपुर वसई गांव निवासी अमन त्यागी और मुस्लिम युवती तमन्ना मलिक ने करीब साढ़े तीन साल पहले कोर्ट मैरिज के जरिए प्रेम विवाह किया था। इस रिश्ते का गांव में कड़ा विरोध हुआ, जिसके चलते दोनों को करीब एक साल तक गांव छोड़कर बाहर रहना पड़ा। बाद में मामला शांत हुआ तो वे वापस गांव लौटे और सामान्य जीवन जीने लगे।

नाम बदला, परिवार बसाया

गांव लौटने के बाद तमन्ना मलिक ने अपना नाम तुलसी रख लिया। दोनों के दो बेटे हैं, दो वर्षीय आर्यन और एक वर्षीय दक्ष। परिवार बसने के बाद तमन्ना ने अपने जीवन को नए सिरे से आगे बढ़ाया और धार्मिक आस्था के साथ पति के साथ खड़ी रहीं।

मन्नत पूरी होने पर उठाई कांवड़

बताया गया कि बच्चों की मुराद पूरी होने पर तमन्ना ने फाल्गुन कांवड़ यात्रा में भाग लेने का संकल्प लिया। 10 फरवरी को वह पति अमन त्यागी के साथ हरिद्वार पहुंचीं और 11 फरवरी को गंगा में स्नान कर ‘बोल बम’ के जयकारों के साथ कंधे पर कांवड़ उठाई। बुर्के में कांवड़ उठाती महिला की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और देखते ही देखते तमन्ना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गईं।

समर्थन और विरोध

तमन्ना मलिक के इस कदम को लेकर समाज में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। जहां एक ओर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आलोचना की, वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया। 15 फरवरी को वह सुरक्षा घेरे में संभल स्थित शिवालय क्षेमनार्थ पहुंचीं और जलाभिषेक किया।

धमकियों के बाद अब पहचान चोरी

कांवड़ यात्रा के बाद तमन्ना को लगातार धमकियां मिलने लगीं, जिससे मामला थाने तक पहुंचा। अब नई परेशानी के रूप में सोशल मीडिया पर उनके नाम और तस्वीरों से फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं। अमन त्यागी के मुताबिक, अब तक 5 से 7 फर्जी अकाउंट सामने आ चुके हैं, जो उनके वीडियो और फोटो डालकर फॉलोअर्स बढ़ाने और इंटरनेट मीडिया से कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं।

असली अकाउंट से कर रहे अपील

अमन त्यागी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के बाद उन्होंने और तमन्ना ने अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है, ताकि लोग असली और फर्जी अकाउंट में फर्क कर सकें। इस अकाउंट पर करीब 13,900 फॉलोअर्स हैं। दंपति ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी फर्जी अकाउंट को फॉलो न करें और केवल आधिकारिक अकाउंट पर भरोसा करें।

पुलिस कार्रवाई की तैयारी

इस पूरे मामले पर असमोली क्षेत्र के सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि फिलहाल फर्जी अकाउंट को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पहले से दर्ज धमकी के मामले में जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पहचान चोरी और फर्जी अकाउंट को लेकर कोई लिखित शिकायत मिलेगी, पुलिस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 10:10 am

Published on:

24 Feb 2026 10:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / आस्था की राह पर निकली तमन्ना मलिक पर सोशल मीडिया का हमला, फर्जी अकाउंट्स ने बढ़ाई मुश्किल

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती: शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया स्वच्छता से समाज परिवर्तन का रास्ता

sambhal sant gadge jayanti gulab devi
सम्भल

संभल से प्रमोद कृष्णम की ललकार: सपा-कांग्रेस को बताया ‘हिंदू विरोधी’, कहा- चीन-बांग्लादेश जैसी है इनकी चाल

pramod krishnam kalki dham sambhal statement
सम्भल

शिव भक्त तमन्ना आर-पार के मूड में! सांसद बर्क को घेरा; बोलीं- खुद कानून बनाकर फतवे जारी करना बंद करें

tamanna malik slams Zia ur Rahman Barq kanwar yatra controversy
सम्भल

“यादव जी की लव स्टोरी” पर छिड़ा महासंग्राम: संभल में सड़कों पर उतरे लोग, फिल्म बैन करने की उठी मांग!

yadav ji ki love story protest sambhal news
सम्भल

संभल में खुशियों के बीच मातम: शादी वाले घर में गिरी छत, मलबे में दबे 8 लोग, 4 की हालत नाजुक

sambhal roof collapse wedding house accident
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.