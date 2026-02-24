आस्था की राह पर निकली तमन्ना मलिक पर सोशल मीडिया का हमला, फर्जी अकाउंट्स ने बढ़ाई मुश्किल

Tammanna Malik Fake Accounts: फाल्गुन कांवड़ यात्रा के दौरान बुर्के में कांवड़ उठाकर देशभर में चर्चा का विषय बनी मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। इस बार मामला सोशल मीडिया पर उनकी पहचान चोरी से जुड़ा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने उनके नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करते हुए कई फर्जी अकाउंट बना लिए हैं। इन अकाउंट्स से तमन्ना और अमन के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं।