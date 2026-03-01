किसानों के मंच से चुनावी बिगुल: संभल में बोले डीपी यादव- राजनीति दुश्मनी नहीं, सेवा का माध्यम!

डीपी यादव ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर साफ कहा कि वे उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जनता उन्हें जिम्मेदारी सौंपेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्होंने कभी जनता की इच्छा के खिलाफ जाकर राजनीति नहीं की और आगे भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। उनके मुताबिक राजनीति में टिके रहने के लिए जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है।