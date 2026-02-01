6 करोड़ रुपये की लागत से संभल को मिली नई ऊर्जा, 20 गांवों की चमकी किस्मत; खत्म हुई ट्रिपिंग की परेशानी

इस नए विद्युत उपकेंद्र से बहजोई विकासखंड के लगभग 20 गांव सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। इससे करीब चार हजार उपभोक्ताओं को नियमित और स्थिर बिजली आपूर्ति मिलने लगेगी। पहले कम वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग के कारण घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार सिंचाई कार्य बाधित हो जाता था और छोटे कारोबार प्रभावित होते थे। अब बिजली आपूर्ति बेहतर होने से गांवों में जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।