रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, घरवालों ने रंगे हाथों पकड़ा, पंचायत बैठी और फिर..

Lover caught at girlfriend Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर क्षेत्र से बुधवार रात एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया। मोबाइल फोन पर लंबे समय से बातचीत कर रहे एक प्रेमी युगल की मुलाकात उस वक्त विवाद में बदल गई, जब युवक रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया।