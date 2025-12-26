26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सम्भल

रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, घरवालों ने रंगे हाथों पकड़ा, पंचायत बैठी और फिर..

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे युवक को परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद पंचायत बुलाई गई, जहां दोनों ने विवाह की सहमति दी और आपसी सहमति से उनका निकाह करा दिया गया।

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 26, 2025

sambhal lover caught at girlfriend house panchayat nikah

रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक | Image Source - Pexels

Lover caught at girlfriend Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर क्षेत्र से बुधवार रात एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया। मोबाइल फोन पर लंबे समय से बातचीत कर रहे एक प्रेमी युगल की मुलाकात उस वक्त विवाद में बदल गई, जब युवक रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया।

रात की मुलाकात ने बढ़ाई हलचल

बुधवार देर रात युवक चोरी-छिपे अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा था। इसी दौरान घर के किसी सदस्य की नजर युवक पर पड़ गई। अचानक शोर मचने पर परिवार के अन्य लोग और आसपास के पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। युवक को घर में देखकर परिजन भड़क गए और उसे वहीं रोक लिया गया।

मोहल्ले में जुटी भीड़, परिजनों में बढ़ा तनाव

घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेमी युवक के परिजनों को भी सूचना दी गई, जिसके बाद वे भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया।

पंचायत में हुआ प्रेम संबंध का खुलासा

मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों और दोनों परिवारों के बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान यह बात सामने आई कि युवक और युवती के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था और दोनों लगातार मोबाइल पर संपर्क में थे। युवती ने पंचायत में युवक के साथ जीवन बिताने की इच्छा जाहिर की।

दोनों की सहमति से निकाह पर बनी सहमति

पंचायत में युवक ने भी युवती से विवाह करने की बात स्वीकार की। काफी देर तक चली बातचीत के बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से निकाह कराने का निर्णय लिया। पंचायत के फैसले से एक संभावित विवाद टल गया और सामाजिक तनाव की स्थिति समाप्त हो गई।

इलाके में चर्चा का विषय बना मामला

निकाह के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे प्रेम कहानी का अनोखा मोड़ बता रहे हैं, जहां रात की मुलाकात सीधे निकाह तक पहुंच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पंचायत के फैसले से दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा भी बची और कानून व्यवस्था की स्थिति भी नहीं बिगड़ी।

26 Dec 2025 04:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, घरवालों ने रंगे हाथों पकड़ा, पंचायत बैठी और फिर..

सम्भल

उत्तर प्रदेश

