रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, घरवालों ने रंगे हाथों पकड़ा, पंचायत बैठी और फिर..

रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक | Image Source - Pexels
Lover caught at girlfriend Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर क्षेत्र से बुधवार रात एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया। मोबाइल फोन पर लंबे समय से बातचीत कर रहे एक प्रेमी युगल की मुलाकात उस वक्त विवाद में बदल गई, जब युवक रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया।
बुधवार देर रात युवक चोरी-छिपे अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा था। इसी दौरान घर के किसी सदस्य की नजर युवक पर पड़ गई। अचानक शोर मचने पर परिवार के अन्य लोग और आसपास के पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। युवक को घर में देखकर परिजन भड़क गए और उसे वहीं रोक लिया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेमी युवक के परिजनों को भी सूचना दी गई, जिसके बाद वे भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया।
मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों और दोनों परिवारों के बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान यह बात सामने आई कि युवक और युवती के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था और दोनों लगातार मोबाइल पर संपर्क में थे। युवती ने पंचायत में युवक के साथ जीवन बिताने की इच्छा जाहिर की।
पंचायत में युवक ने भी युवती से विवाह करने की बात स्वीकार की। काफी देर तक चली बातचीत के बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से निकाह कराने का निर्णय लिया। पंचायत के फैसले से एक संभावित विवाद टल गया और सामाजिक तनाव की स्थिति समाप्त हो गई।
निकाह के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे प्रेम कहानी का अनोखा मोड़ बता रहे हैं, जहां रात की मुलाकात सीधे निकाह तक पहुंच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पंचायत के फैसले से दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा भी बची और कानून व्यवस्था की स्थिति भी नहीं बिगड़ी।
