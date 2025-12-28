28 दिसंबर 2025,

रविवार

सम्भल

कड़ाके की सर्दी में ज़मीनी हकीकत परखने निकले डीएम, रैन बसेरों और अलाव व्यवस्थाओं का खुद किया निरीक्षण

Sambhal News: कड़ाके की सर्दी के बीच डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने संभल में रैन बसेरों और अलाव व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बस स्टैंड और इस्लामनगर चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने लोगों से बातचीत की, सुरक्षा व सुविधाओं का जायजा लिया और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 28, 2025

sambhal dm rajendra painsiya inspection winter relief rain basera

कड़ाके की सर्दी में ज़मीनी हकीकत परखने निकले डीएम | Image Source - FB/@SambhalDM

Sambhal DM Winter Inspection: कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच यूपी के संभल जनपद में किसी भी जरूरतमंद को परेशानी न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। रविवार की दोपहर जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने जिला मुख्यालय बहजोई में नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शीतकालीन राहत व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य ठंड से बचाव के लिए किए गए इंतजामों की वास्तविक स्थिति जानना और मौके पर ही आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना रहा।

बस स्टैंड रैन बसेरे में लोगों से सीधा संवाद

निरीक्षण की शुरुआत बहजोई बस स्टैंड से की गई, जहां संचालित रैन बसेरे का गहन परीक्षण किया गया। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने वहां ठहरे लोगों से सीधे बातचीत कर ठहरने, कंबल, साफ-सफाई और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी लगाने के निर्देश

बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए ताकि रैन बसेरे में ठहरने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही नगर पालिका अधिकारियों को नियमित निगरानी और समय-समय पर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए।

इस्लामनगर चौराहे पर अलाव की जांच

इसके बाद जिलाधिकारी इस्लामनगर चौराहे पर पहुंचे, जहां अलाव की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उन्होंने अलाव के पास बैठे लोगों से संवाद कर पूछा कि ठंड के दौरान उन्हें पर्याप्त राहत मिल रही है या नहीं। लकड़ी की उपलब्धता, अलाव जलने की नियमितता और ठंड से बचाव को लेकर मौके पर ही स्थिति को परखा गया।

पूरे जनपद में 280 स्थानों पर अलाव जलने की जानकारी

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि पूरे जनपद में कुल 280 स्थानों पर नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रैन बसेरों का संचालन भी किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्दी के इस प्रकोप में कोई भी बेसहारा या जरूरतमंद व्यक्ति असहाय न रहे।

राहत व्यवस्थाओं पर लगातार नजर

जिलाधिकारी ने बताया कि सभी रैन बसेरों और अलाव स्थलों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी किसी प्रकार की कमी सामने आती है, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आमजन से रैन बसेरों के उपयोग की अपील

डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने आमजन से अपील की कि अत्यधिक सर्दी और शीतलहर के दौरान रैन बसेरों का अधिक से अधिक उपयोग करें। साथ ही किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इन सुविधाओं की जानकारी दें, ताकि ठंड के इस दौर में किसी भी प्रकार की जनहानि की स्थिति उत्पन्न न हो और हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके।

Published on:

28 Dec 2025 03:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / कड़ाके की सर्दी में ज़मीनी हकीकत परखने निकले डीएम, रैन बसेरों और अलाव व्यवस्थाओं का खुद किया निरीक्षण

