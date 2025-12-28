कड़ाके की सर्दी में ज़मीनी हकीकत परखने निकले डीएम, रैन बसेरों और अलाव व्यवस्थाओं का खुद किया निरीक्षण

Sambhal DM Winter Inspection: कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच यूपी के संभल जनपद में किसी भी जरूरतमंद को परेशानी न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। रविवार की दोपहर जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने जिला मुख्यालय बहजोई में नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शीतकालीन राहत व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य ठंड से बचाव के लिए किए गए इंतजामों की वास्तविक स्थिति जानना और मौके पर ही आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना रहा।