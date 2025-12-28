कड़ाके की सर्दी में ज़मीनी हकीकत परखने निकले डीएम, रैन बसेरों और अलाव व्यवस्थाओं का खुद किया निरीक्षण

कड़ाके की सर्दी में ज़मीनी हकीकत परखने निकले डीएम | Image Source - FB/@SambhalDM
Sambhal DM Winter Inspection: कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच यूपी के संभल जनपद में किसी भी जरूरतमंद को परेशानी न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। रविवार की दोपहर जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने जिला मुख्यालय बहजोई में नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शीतकालीन राहत व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य ठंड से बचाव के लिए किए गए इंतजामों की वास्तविक स्थिति जानना और मौके पर ही आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना रहा।
निरीक्षण की शुरुआत बहजोई बस स्टैंड से की गई, जहां संचालित रैन बसेरे का गहन परीक्षण किया गया। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने वहां ठहरे लोगों से सीधे बातचीत कर ठहरने, कंबल, साफ-सफाई और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए ताकि रैन बसेरे में ठहरने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही नगर पालिका अधिकारियों को नियमित निगरानी और समय-समय पर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए।
इसके बाद जिलाधिकारी इस्लामनगर चौराहे पर पहुंचे, जहां अलाव की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उन्होंने अलाव के पास बैठे लोगों से संवाद कर पूछा कि ठंड के दौरान उन्हें पर्याप्त राहत मिल रही है या नहीं। लकड़ी की उपलब्धता, अलाव जलने की नियमितता और ठंड से बचाव को लेकर मौके पर ही स्थिति को परखा गया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि पूरे जनपद में कुल 280 स्थानों पर नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रैन बसेरों का संचालन भी किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्दी के इस प्रकोप में कोई भी बेसहारा या जरूरतमंद व्यक्ति असहाय न रहे।
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी रैन बसेरों और अलाव स्थलों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी किसी प्रकार की कमी सामने आती है, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने आमजन से अपील की कि अत्यधिक सर्दी और शीतलहर के दौरान रैन बसेरों का अधिक से अधिक उपयोग करें। साथ ही किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इन सुविधाओं की जानकारी दें, ताकि ठंड के इस दौर में किसी भी प्रकार की जनहानि की स्थिति उत्पन्न न हो और हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग