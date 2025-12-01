Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

फर्जी वर्दी और लाल-नीली बत्ती का रोब! 5 निकाह; नकली सिपाही के कारनामों से पुलिस भी हैरान

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में फर्जी सिपाही बनकर वसूली और धोखाधड़ी करने वाले सलमान उर्फ मुबारक अली को गिरफ्तार किया गया है। लाल-नीली बत्ती, हूटर और पुलिस टोपी के साथ घूमने वाला यह शातिर न सिर्फ अवैध वसूली करता था, बल्कि पांच युवतियों से फरेबी निकाह भी कर चुका है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 01, 2025

fake police officer sambhal arrest five marriages red blue beacon

फर्जी वर्दी और लाल-नीली बत्ती का रोब! Image Source - 'X' @sambhalpolice

Fake police officer arrest in Sambhal: यूपी की संभल पुलिस ने एक बार फिर फर्जी सिपाही सलमान उर्फ मुबारक अली को गिरफ्तार किया है। यह वही व्यक्ति है जो SOG का मुखबिर रह चुका है और धीरे-धीरे पुलिस वर्दी और रुतबे का ऐसा शौकीन बना कि फर्जी सिपाही बनकर इलाके में वसूली और धमक जमाने लगा। लाल-नीली बत्ती, हूटर और पुलिस वाली टोपी के साथ वह खुद को असली पुलिसकर्मी साबित करता था।

मुखबिरी से शुरू हुआ फर्जीवाड़े का सफर

आरोपित सलमान उर्फ मुबारक अली की कहानी यहीं नहीं शुरू हुई। वह पहले पुलिस की SOG टीम का मुखबिर था, जिसके कारण उसका पुलिस कर्मियों के साथ उठना-बैठना था। इसी बीच उसे वर्दी पहनने और पुलिसिया रुतबे का जुनून चढ़ गया। उसने अपनी नकली वर्दी बनाई, जानकारी जुटाई और फिर अवैध वसूली का खेल शुरू कर दिया।

शातिर फरेबी की पांच निकाह की खुली पोल

यह मामला सिर्फ वसूली तक सीमित नहीं रहा। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित ने पांच युवतियों से निकाह किया है। पहली शादी शहबाजपुर कला निवासी जमील की बेटी से की थी, जिसे भी उसने खुद को सिपाही बताया था। पूछताछ में चार और निकाह की जानकारी मिली है। सभी महिलाएं अलग-अलग जगहों पर रहती हैं।

एक साल में दूसरी बार जेल

यह पहली बार नहीं है जब सलमान पकड़ा गया हो। इससे पहले सितंबर 2024 में संभल कोतवाली क्षेत्र में फर्जी सिपाही बनकर वसूली करने के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वह जेल भी गया, लेकिन बाहर आते ही उसने दोबारा वही काम शुरू कर दिया। अलग-अलग टोल प्लाजा और गांवों में रुतबा दिखाकर वसूली करता रहा।

लाल-नीली बत्ती, हूटर और टोपी के साथ घूमता था नकली पुलिस वाला

पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी कार में लाल-नीली बत्ती और हूटर लगाकर घूमता था। कार के आगे टोपी रखकर रुतबा दिखाता था, ताकि लोग उसे असली पुलिसकर्मी समझें। रविवार को पकड़े जाने के बाद उसका चालान कर दिया गया है। कार को सीज कर लिया गया है और पुलिस टोपी भी बरामद कर चुकी है।

6 नवंबर को भी पकड़ा गया था एक और फर्जी सिपाही

सलमान का मामला नया नहीं है। छह नवंबर को चौधरी सराय पुलिस चौकी ने एक और फर्जी सिपाही विष्णु को गिरफ्तार किया था, जो कबाड़ व्यापारी से वसूली कर रहा था। उसके पास से टायगन गन भी बरामद हुई थी और उसने खुद को सिपाही बताकर अमरोहा की महिला सफाईकर्मी से प्रेम विवाह किया था। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र में फर्जी पुलिसकर्मियों का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है।

मुखबिर से ठग बनने तक का सफर

सीओ असमोली कुलदीप सिंह के अनुसार, आरोपित की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। बताया गया कि वह पांच-छह साल पहले पुलिस मुखबिरी करता था, लेकिन लंबे समय से पुलिस के संपर्क में नहीं था। अब उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और उसके सभी निकाह तथा वसूली के मामलों की पुष्टि की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 08:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / फर्जी वर्दी और लाल-नीली बत्ती का रोब! 5 निकाह; नकली सिपाही के कारनामों से पुलिस भी हैरान

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Sambhal Accident News: गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Sambhal accident
सम्भल

संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा फिर शिकंजे में! विदेश में बैठकर रच रहा षड्यंत्र, पुलिस की इस कार्रवाई से बढीं मुश्किलें

sambhal violence mastermind shariq satha new fir foreign conspiracy
सम्भल

संभल दंगा: 47 साल पहले मार कर फेंका था शव, कंकाल ढूंढने के लिए अब शुरू हुई खुदाई

संभल में कुएं की खुदाई (फोटो सोर्स- मेटा आई)
सम्भल

जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोग, हाईवे पर गूंजी चीखें; चलती कार में अचानक उठीं आग की लपटें, परिवार के सामने गाड़ी राख

car fire badaun sambhal border wagonr burnt highway
सम्भल

संभल में 24 नवंबर हिंसा की पहली बरसी: शहर किले में तब्दील, ड्रोन से निगरानी; पुलिस अलर्ट मोड पर

sambhal violence anniversary security alert drone surveillance police action
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.