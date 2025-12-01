फर्जी वर्दी और लाल-नीली बत्ती का रोब! 5 निकाह; नकली सिपाही के कारनामों से पुलिस भी हैरान

Fake police officer arrest in Sambhal: यूपी की संभल पुलिस ने एक बार फिर फर्जी सिपाही सलमान उर्फ मुबारक अली को गिरफ्तार किया है। यह वही व्यक्ति है जो SOG का मुखबिर रह चुका है और धीरे-धीरे पुलिस वर्दी और रुतबे का ऐसा शौकीन बना कि फर्जी सिपाही बनकर इलाके में वसूली और धमक जमाने लगा। लाल-नीली बत्ती, हूटर और पुलिस वाली टोपी के साथ वह खुद को असली पुलिसकर्मी साबित करता था।