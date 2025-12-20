‘दाढ़ी-टोपी ही बन गई पहचान और सजा’: AIMIM जिलाध्यक्ष का आरोप- देश में मुसलमान असुरक्षित, नीतीश कुमार मांगें माफी

AIMIM जिलाध्यक्ष ने पटना में हाल ही में हुई मॉब लिंचिंग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना देश के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों को सत्ताधारी दलों का अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलता है, जिसके चलते अपराधियों में न तो कानून का डर है और न ही सख्त कार्रवाई का भय।