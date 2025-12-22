प्रेमिका से मिलने आए युवक को परिजनों ने बनाया बंधक, लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई; रातभर चला उत्पीड़न

प्रेमिका से मिलने आए युवक को परिजनों ने बनाया बंधक | AI Generated Image
Sambhal News Today:यूपी के संभल जिले में प्रेम संबंधों को लेकर सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार देर रात एक युवक अपनी महिला मित्र से मिलने उसके गांव पहुंचा था। युवक की मौजूदगी की भनक लगते ही महिला के परिजन जाग गए और उसे भागने से पहले ही पकड़ लिया। आरोप है कि युवक को रस्सी से बांधकर जमीन पर गिराया गया और इसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।
परिजनों ने युवक को पूरी रात बंधक बनाकर रखा। इस दौरान लाठी-डंडों, लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया और चलने-फिरने की हालत में नहीं बचा। मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक बेदम होकर जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी रहम नहीं दिखाया।
घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीन लोग बारी-बारी से युवक को लातें मार रहे हैं, जबकि वह खुद को बचाने की स्थिति में भी नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।
शनिवार दोपहर एचौड़ा कंबोह थाना पुलिस को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को परिजनों के चंगुल से छुड़ाया। घायल युवक को तुरंत असमोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
उधर, महिला के परिजनों की ओर से युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी मोहित काजला ने बताया कि मामला गंभीर है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
