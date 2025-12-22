प्रेमिका से मिलने आए युवक को परिजनों ने बनाया बंधक, लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई; रातभर चला उत्पीड़न

Sambhal News Today:यूपी के संभल जिले में प्रेम संबंधों को लेकर सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार देर रात एक युवक अपनी महिला मित्र से मिलने उसके गांव पहुंचा था। युवक की मौजूदगी की भनक लगते ही महिला के परिजन जाग गए और उसे भागने से पहले ही पकड़ लिया। आरोप है कि युवक को रस्सी से बांधकर जमीन पर गिराया गया और इसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।