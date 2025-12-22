22 दिसंबर 2025,

सम्भल

प्रेमिका से मिलने आए युवक को परिजनों ने बनाया बंधक, लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई; रातभर चला उत्पीड़न

Sambhal News: संभल में महिला से मिलने पहुंचे युवक को उसके परिजनों ने रस्सी से बांधकर रातभर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। युवक गंभीर रूप से घायल है, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 22, 2025

sambhal lover tied and beaten overnight video viral police action

प्रेमिका से मिलने आए युवक को परिजनों ने बनाया बंधक | AI Generated Image

Sambhal News Today:यूपी के संभल जिले में प्रेम संबंधों को लेकर सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार देर रात एक युवक अपनी महिला मित्र से मिलने उसके गांव पहुंचा था। युवक की मौजूदगी की भनक लगते ही महिला के परिजन जाग गए और उसे भागने से पहले ही पकड़ लिया। आरोप है कि युवक को रस्सी से बांधकर जमीन पर गिराया गया और इसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।

रातभर चला उत्पीड़न

परिजनों ने युवक को पूरी रात बंधक बनाकर रखा। इस दौरान लाठी-डंडों, लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया और चलने-फिरने की हालत में नहीं बचा। मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक बेदम होकर जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी रहम नहीं दिखाया।

वीडियो ने खोली सच्चाई

घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीन लोग बारी-बारी से युवक को लातें मार रहे हैं, जबकि वह खुद को बचाने की स्थिति में भी नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

पुलिस की एंट्री

शनिवार दोपहर एचौड़ा कंबोह थाना पुलिस को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को परिजनों के चंगुल से छुड़ाया। घायल युवक को तुरंत असमोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

कानूनी कार्रवाई

उधर, महिला के परिजनों की ओर से युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी मोहित काजला ने बताया कि मामला गंभीर है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 08:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / प्रेमिका से मिलने आए युवक को परिजनों ने बनाया बंधक, लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई; रातभर चला उत्पीड़न

