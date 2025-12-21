कोहरे में उजड़ा हंसता-खेलता परिवार: मुरादाबाद-आगरा हाईवे हादसे में चार की मौत, गांव में पसरा मातम

कोहरे में उजड़ा हंसता-खेलता परिवार | Photo Video Grab
UP Road Accident: यूपी के संभल जिले में मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात करीब आठ बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया था। बहजोई थाना क्षेत्र के खजरा मोड़ के पास कोहरे के बीच तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गांव कमालपुर निवासी सुरेश, उनकी पत्नी विमलेश, बेटा प्रतीक और परिचित संजय की मौके पर ही मौत हो गई थी।
हादसे के वक्त चारों लोग एक ही बाइक पर सवार थे। कोहरे के कारण दृष्यता बेहद कम थी। किसी भी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने के कारण तीन लोगों की मौके पर ही जान चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि हेलमेट होता तो शायद जान बचाई जा सकती थी।
शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जब आंगनबाड़ी सहायिका विमलेश, उनके पति सुरेश और बेटे प्रतीक के शव गांव कमालपुर पहुंचे, तो पूरा गांव गम में डूब गया। शव वाहन के पीछे-पीछे ग्रामीणों की लंबी भीड़ चलती नजर आई। जैसे ही शव उतारे गए, परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।
शाम करीब सात बजे गांव में एक साथ तीन चिताएं जलीं। मृतक सुरेश के बड़े बेटे शिवम ने अपने माता-पिता और छोटे भाई को मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर हर मौजूद व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल भी तैनात रहा।
हादसे में बहजोई के काली मंदिर रोड निवासी संजय की भी मौत हो गई थी। शनिवार दोपहर जब उनका शव घर पहुंचा, तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। आसपास के लोग भी शोक में डूबे नजर आए। छोटे भाई अंकित ने संजय की चिता को मुखाग्नि दी।
गांव में मौजूद लोगों का कहना है कि इस हादसे ने पूरे परिवार को बिखेर दिया है। माता-पिता और छोटे बेटे की मौत के बाद अब शिवम और दीक्षा के भविष्य को लेकर चिंता गहरा गई है। दोनों बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ चुका है।
सीओ डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मृतक संजय के पिता कुंवरपाल की तहरीर पर कैंटर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। हादसे की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
गांव कमालपुर में शोक संतप्त परिवार से मिलने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान सपा विधायक पिंकी यादव सहित कई राजनीतिक नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने परिजनों से मिलकर दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
पुलिस के अनुसार, हादसे के समय घना कोहरा था। कैंटर चालक का कहना है कि बाइक अचानक सामने आ गई, जिससे वह संभल नहीं सका। टक्कर के बाद कैंटर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया और चालक वाहन में फंस गया, जिसे दो घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।
