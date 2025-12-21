कोहरे में उजड़ा हंसता-खेलता परिवार: मुरादाबाद-आगरा हाईवे हादसे में चार की मौत, गांव में पसरा मातम

UP Road Accident: यूपी के संभल जिले में मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात करीब आठ बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया था। बहजोई थाना क्षेत्र के खजरा मोड़ के पास कोहरे के बीच तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गांव कमालपुर निवासी सुरेश, उनकी पत्नी विमलेश, बेटा प्रतीक और परिचित संजय की मौके पर ही मौत हो गई थी।