पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, शव के टुकड़े कर नाले में फेंके; बेटी बोली- फांसी दो

Wife lover murder husband sambhal:उत्तर प्रदेश के संभल जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए पत्नी ने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन छह दिन बाद नाले में मिले क्षत-विक्षत शव ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।
15 दिसंबर की सुबह पतरौआ रोड स्थित ईदगाह के पास नाले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर इंस्पेक्टर अनुज तोमर और सीओ मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। शव की पहचान रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गंवा निवासी 40 वर्षीय राहुल पुत्र जसवंत के रूप में हुई, जिसकी बाजू पर ‘राहुल’ नाम गुदा हुआ था।
जांच में सामने आया कि राहुल 18 नवंबर से लापता था। उसकी पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को कोतवाली चंदौसी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को शुरू से ही पत्नी की भूमिका संदिग्ध लगी, जिसके बाद गहन जांच शुरू की गई।
रविवार को पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची और घर से स्कूटी, बैग, शौचालय का ब्रुश, लोहे की रॉड और बिजली हीटर जैसे अहम सबूत बरामद किए। पुलिस को शक है कि इन्हीं औजारों से राहुल की हत्या कर शव के टुकड़े किए गए।
पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद शव को कई हिस्सों में काटकर अलग-अलग जगह फेंका गया। फिलहाल हाथ, पैर और सिर की तलाश जारी है। पत्नी रूबी, उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा मृतक की 10 वर्षीय बेटी ने किया। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे और गौरव, सौरभ व अभिषेक नाम के लोग घर आते थे। वे बच्चों के लिए चॉकलेट लाते थे और पिता की गैरमौजूदगी में मां से मिलते थे।
बेटी के अनुसार, अभिषेक अक्सर कहता था- “बस कुछ महीने की बात है, फिर मैं ही तुम्हें पा लूंगा, बच्ची ने बताया कि जब भी ये लोग आते, उन्हें किसी बहाने कमरे से बाहर भेज दिया जाता था।
बच्ची ने बताया कि जिस दिन हत्या हुई, वह और उसका भाई स्कूल में थे। जब वे इन लोगों को घर आने से रोकते थे तो मां उन्हें धमकाती थी। गौरव गरीब था और ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, जबकि अभिषेक पैसों का लालच देता था।
मासूम बेटी ने कहा कि उसकी मां और सभी आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए। उसने साफ कहा- “मेरी मां को ले जाओ और तीनों लड़कों को भी ले जाओ, सभी को सजा मिलनी चाहिए।” बच्ची का बयान इस केस की सबसे मजबूत कड़ी बनकर सामने आया है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ अंतिम चरण में है और सोमवार को पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। संभल का यह हत्याकांड न सिर्फ रिश्तों की क्रूरता दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है।
