पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, शव के टुकड़े कर नाले में फेंके; बेटी बोली- फांसी दो

Wife lover murder husband sambhal:उत्तर प्रदेश के संभल जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए पत्नी ने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन छह दिन बाद नाले में मिले क्षत-विक्षत शव ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।