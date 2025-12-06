संभल एसपी ने एक झटके में बदले 37 सब इंस्पेक्टर, जानें किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

संभल एसपी ने एक झटके में बदले 37 सब इंस्पेक्टर | Image Source - 'FB' @SambhalPolice
Sambhal sp reshuffles 37 sub inspectors: संभल जनपद में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने देर रात बड़े पैमाने पर पुलिस फेरबदल किए। कुल 37 इंस्पेक्टर के स्थानांतरण की सूची सार्वजनिक की गई, जिसमें सबसे अधिक तैनातियां पुलिस लाइन से चौकियों पर की गईं।
नई सूची के अनुसार पुलिस लाइन से मनोज कुमार को चौकी प्रभारी पर्यावली थाना रायसत्ती, गौरव कुमार को चौकी प्रभारी ज्ञानपुर एचौड़ा कंबोह, संजीव कुमार त्रिपाठी को चौकी प्रभारी घंटाघर चंदौसी, अरुण कुमार को चौकी प्रभारी हिसामपुर थाना नखासा, गुरजिंदर कौर को चौकी प्रभारी कलक्ट्रेट बहजोई और ओमप्रकाश शाक्य को चौकी प्रभारी छावड़ा कुढ़फतेहगढ़ भेजा गया है।
एसपी द्वारा जारी सूची में कपिल कुमार को चौकी प्रभारी रीठ कुढ़फतेहगढ़, सदाकत अली को चौकी प्रभारी भकरौली थाना धनारी, सचिन भाटी को चौकी प्रभारी हरिबाबा बांध धाम थाना रजपुरा, रोशन सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक कैला देवी, राजा रामपाल सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना रजपुरा और राजकुमार त्यागी को थाना नखासा भेजा गया है। वहीं देवेंद्र विक्रम सिंह को थाना धनारी, हरेंद्र सिंह और लेखराज सिंह को थाना बबराला की जिम्मेदारी दी गई है।
वीरेंद्र कुमार और सत्यवीर सिंह को न्यायालय सुरक्षा में लगाया गया है। महेंद्र पाल सिंह को विशेष जांच प्रकोष्ठ, सुधौर कुमार को थाना नखासा और विजेंद्र सिंह व विजेंद्र कुमार को थाना असमोली भेजा गया है। इन तैनातियों को जिले में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
थाना बहजोई से रामकुमार सिंह को चौकी प्रभारी खिरनी थाना कैलादेवी बनाया गया है। राजेंद्र सिंह को चौकी प्रभारी आवास विकास चंदौसी की जिम्मेदारी मिली है। हिसामपुर के चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह को चौकी प्रभारी रिठाली थाना नखासा, जबकि रिठाली चौकी प्रभारी सोमपाल सिंह को चौकी प्रभारी कस्बा बहजोई बनाया गया है।
हजरतनगरगढ़ी के वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुनील कुमार दिवाकर को चौकी प्रभारी सुल्तानगढ़ थाना धनारी, अपराध शाखा के चमन शाक्य को चौकी प्रभारी नरौली देहात और कस्बा बहजोई के चौकी प्रभारी रामरतन सिंह को रहौली कुढ़फतेहगढ़ भेजा गया है। कुसुमलता शर्मा को थाना धनारी से रेलवे थाना रायसत्ती स्थानांतरित किया गया है।
मूला सिंह को थाना असमोली से थाना कुढ़फतेहगढ़ स्थानांतरित किया गया है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक कैलादेवी मनोज कुमार को भी थाना कुढ़फतेहगढ़ भेजा गया है। कोतवाली संभल के प्रदीप कुमार को प्रभारी अंगुष्ठ छाप चौकी, पर्यावली से उपदेश कुमार को वरिष्ठ उपनिरीक्षक धनारी, महिला थाना की पूजा रानी को थाना बनिया ठेर नियुक्त किया गया है।
वरिष्ठ उपनिरीक्षक धनारी सत्यदेव सिंह को थाना हजरतनगरगढ़ी और कुढ़फतेहगढ़ के वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनीश अहमद को उपनिरीक्षक यातायात बनाया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ उपनिरीक्षक असमोली कालेन्द्र सिंह को मानव अधिकार सेल में स्थानांतरित किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग