संभल एसपी ने एक झटके में बदले 37 सब इंस्पेक्टर, जानें किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

एसपी द्वारा जारी सूची में कपिल कुमार को चौकी प्रभारी रीठ कुढ़फतेहगढ़, सदाकत अली को चौकी प्रभारी भकरौली थाना धनारी, सचिन भाटी को चौकी प्रभारी हरिबाबा बांध धाम थाना रजपुरा, रोशन सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक कैला देवी, राजा रामपाल सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना रजपुरा और राजकुमार त्यागी को थाना नखासा भेजा गया है। वहीं देवेंद्र विक्रम सिंह को थाना धनारी, हरेंद्र सिंह और लेखराज सिंह को थाना बबराला की जिम्मेदारी दी गई है।