Sambhal Accident News: गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, एक ही परिवार से 6 की मौत

भीषण सड़क हादसा, Pc: patrika
UP Accident News: गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे में छः लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव रसूलपुर धतरा के पास सब्जी से भरी पिकअप और ऑल्टो कार की आमने-सामने टक्कर से दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर उमेश सोलंकी, कैलादेवी थानाध्यक्ष सौरभ त्यागी और एएसपी (उत्तरी) कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का अगला हिस्सा और ऑल्टो कार पूरी तरह पिचक गई। पिकअप में लदी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं।
एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह ने बताया कि ऑल्टो में एक पुरुष, तीन महिलाएं और तीन बच्चे समेत कुल 7-8 लोग सवार थे। इनमें से चार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पिकअप सवार दो लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग