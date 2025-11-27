Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

Sambhal Accident News: गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, एक ही परिवार से 6 की मौत

गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे में छः लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

सम्भल

image

Abhishek Singh

Nov 27, 2025

Sambhal accident

भीषण सड़क हादसा, Pc: patrika

UP Accident News: गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे में छः लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव रसूलपुर धतरा के पास सब्जी से भरी पिकअप और ऑल्टो कार की आमने-सामने टक्कर से दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर उमेश सोलंकी, कैलादेवी थानाध्यक्ष सौरभ त्यागी और एएसपी (उत्तरी) कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए।

भीषण हादसे में एक ही परिवार ले 6 लोग की मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का अगला हिस्सा और ऑल्टो कार पूरी तरह पिचक गई। पिकअप में लदी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं।

एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह ने बताया कि ऑल्टो में एक पुरुष, तीन महिलाएं और तीन बच्चे समेत कुल 7-8 लोग सवार थे। इनमें से चार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पिकअप सवार दो लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-car accident

bike-pickup accident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 10:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / Sambhal Accident News: गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, एक ही परिवार से 6 की मौत

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा फिर शिकंजे में! विदेश में बैठकर रच रहा षड्यंत्र, पुलिस की इस कार्रवाई से बढीं मुश्किलें

sambhal violence mastermind shariq satha new fir foreign conspiracy
सम्भल

संभल दंगा: 47 साल पहले मार कर फेंका था शव, कंकाल ढूंढने के लिए अब शुरू हुई खुदाई

संभल में कुएं की खुदाई (फोटो सोर्स- मेटा आई)
सम्भल

जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोग, हाईवे पर गूंजी चीखें; चलती कार में अचानक उठीं आग की लपटें, परिवार के सामने गाड़ी राख

car fire badaun sambhal border wagonr burnt highway
सम्भल

संभल में 24 नवंबर हिंसा की पहली बरसी: शहर किले में तब्दील, ड्रोन से निगरानी; पुलिस अलर्ट मोड पर

sambhal violence anniversary security alert drone surveillance police action
सम्भल

प्रेम संबंधों में बाधा बना पति: महिला ने प्रेमी संग रची कत्ल की साजिश; फंदे पर लटकाकर रचा आत्महत्या का ड्रामा; ऐसे हुआ खुलासा

sambhal woman lover murder husband hanging drama
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.