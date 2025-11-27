Sambhal Accident News: गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, एक ही परिवार से 6 की मौत

UP Accident News: गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे में छः लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव रसूलपुर धतरा के पास सब्जी से भरी पिकअप और ऑल्टो कार की आमने-सामने टक्कर से दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।