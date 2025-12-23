School Closed: कड़ाके की ठंड और कोहरे में बच्चों को बड़ी राहत, आज और कल स्कूलों में छुट्टी, डीएम के आदेश जारी

UP School Closed: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगातार बढ़ रहे घने कोहरे और कड़ाके की शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 23 और 24 दिसंबर को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे।