23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

सम्भल

School Closed: कड़ाके की ठंड और कोहरे में बच्चों को बड़ी राहत, आज और कल स्कूलों में छुट्टी, डीएम के आदेश जारी

School Closed: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 23 और 24 दिसंबर को नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 23, 2025

school closed sambhal fog cold wave 23 24 december dm orders

School Closed | AI Image

UP School Closed: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगातार बढ़ रहे घने कोहरे और कड़ाके की शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 23 और 24 दिसंबर को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे।

सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू रहेगा आदेश

यह अवकाश जिले के परिषदीय, राजकीय, निजी, सहायता प्राप्त तथा सभी बोर्डों से संचालित विद्यालयों पर समान रूप से लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के स्कूल को इस आदेश से छूट नहीं दी गई है, जिससे सभी बच्चों को ठंड और कोहरे से सुरक्षित रखा जा सके।

परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी आयोजित

हालांकि जिन विद्यालयों में पहले से परीक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित है, वहां परीक्षाएं अपने तय समय और नियमों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

अवकाश के बावजूद शिक्षक और कर्मचारी निभाएंगे जिम्मेदारी

डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अवकाश के दौरान भी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारी अपने विभागीय कार्यों और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

ठंड और कोहरे ने जनजीवन को किया प्रभावित

सोमवार को संभल जिले में कड़ाके की सर्दी का असर पूरे दिन देखने को मिला। सुबह और शाम के समय ठंड और बढ़ जाने से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। रात के समय घना कोहरा छाया रहा, जो सुबह करीब 11 बजे तक बना रहा, जिससे सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई।

तापमान में गिरावट, दोपहर में हल्की धूप से मिली राहत

मौसम विभाग के अनुसार जिले का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर के समय हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का प्रकोप बना रहा।

प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को सर्दी से सुरक्षित रखना

जिला प्रशासन का कहना है कि लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में भारी परेशानी हो रही थी। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है ताकि सर्द मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े और वे सुरक्षित रह सकें।

