22 दिसंबर 2025,

सोमवार

सम्भल

Sambhal News:प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को टुकड़ों में काटा, मासूम बेटी बोली मां को फांसी दो

महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस फिलहाल मृतक के कटे हुए हाथ, पैर और सिर की तलाश में जुटी हुई है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Abhishek Singh

Dec 22, 2025

Murder news

Patrika News

Murder News: संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस फिलहाल मृतक के कटे हुए हाथ, पैर और सिर की तलाश में जुटी हुई है।

नाले में मिला था शव


यह मामला 15 दिसंबर की सुबह प्रकाश में आया, जब पतरौआ रोड स्थित ईदगाह के पास नाले में एक युवक का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अनुज तोमर और क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। शव की पहचान रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गंवा निवासी 35 वर्षीय राहुल पुत्र जसवंत के रूप में हुई। मृतक के हाथ पर ‘राहुल’ नाम गुदा हुआ था, जिससे शिनाख्त संभव हो सकी।

जांच ने दौरान पुलिस को मामला संदिग्ध लगा


पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी निवासी रूबी से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं—10 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय बेटा। राहुल जूते का कारोबार करता था और 18 नवंबर से लापता था। उसकी पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को कोतवाली चंदौसी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पत्नी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में रूबी, उसके प्रेमी अभिषेक और एक अन्य युवक गौरव की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तख्त का पाया, स्कूटी, बैग, शौचालय का ब्रश, लोहे की रॉड और बिजली का हीटर सहित कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं।

10 वर्षीय बेटी ने किया खुलासा


मामले में सबसे चौंकाने वाला बयान मृतक की 10 वर्षीय बेटी का सामने आया है। बच्ची ने बताया कि माता-पिता के बीच अक्सर विवाद होते थे और अभिषेक व गौरव नाम के युवक घर आया-जाया करते थे। वे बच्चों के लिए चॉकलेट और बाहर से खाना लाते थे। बच्ची के अनुसार, अभिषेक अक्सर कहता था कि “कुछ महीनों की बात है, फिर तुम्हारे पापा रास्ते से हट जाएंगे।”
बच्ची ने यह भी बताया कि घटना के दिन वह और उसका भाई स्कूल गए हुए थे। जब वे इन लोगों के घर आने का विरोध करते थे तो उनकी मां उन्हें धमकाती थी। रोते हुए बच्ची ने कहा कि “मेरी मां और जिन-जिन लोगों ने मेरे पापा के साथ ऐसा किया है, सबको फांसी मिलनी चाहिए।”

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और शव के शेष अंगों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही इस जघन्य हत्याकांड का पूरा खुलासा किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

Published on:

22 Dec 2025 06:03 pm

Sambhal News:प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को टुकड़ों में काटा, मासूम बेटी बोली मां को फांसी दो

सम्भल

उत्तर प्रदेश

