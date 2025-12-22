Sambhal News:प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को टुकड़ों में काटा, मासूम बेटी बोली मां को फांसी दो



पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी निवासी रूबी से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं—10 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय बेटा। राहुल जूते का कारोबार करता था और 18 नवंबर से लापता था। उसकी पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को कोतवाली चंदौसी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पत्नी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में रूबी, उसके प्रेमी अभिषेक और एक अन्य युवक गौरव की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तख्त का पाया, स्कूटी, बैग, शौचालय का ब्रश, लोहे की रॉड और बिजली का हीटर सहित कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं।