मैं मरा नहीं हूं साहब! सड़कों पर जिंदा होने का सबूत लेकर भटक रहा युवक; बोला- पत्नी और प्रेमी की साजिश

सड़कों पर जिंदा होने का सबूत लेकर भटक रहा युवक | Photo Video Grab
UP News Today Hindi: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक सरकारी रिकॉर्ड में खुद को मृत घोषित किए जाने के बाद अब जिंदा होने का सबूत लेकर सड़कों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। युवक हाथ में पोस्टर लेकर लोगों को बता रहा है कि वह जिंदा है, लेकिन कागजों में उसे मृत दिखाया जा चुका है।
पीड़ित युवक का दावा है कि उसके नाम से सरकारी स्तर पर बाकायदा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इसी वजह से उसके सभी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं, जमीन और पहचान से जुड़े मामलों में उसे हर जगह ‘मृत व्यक्ति’ बताया जा रहा है। युवक का कहना है कि जब उसने इस गलती को सुधारने की कोशिश की, तो उसे अलग-अलग विभागों में सिर्फ टालने का काम किया गया।
यह मामला संभल जिले के कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव निवासी तेजपाल से जुड़ा है। तेजपाल इन दिनों बेहद परेशान है और हाथ में ‘मैं जिंदा हूं साहब’ लिखा पोस्टर लेकर अधिकारियों के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। गांव से लेकर शहर तक जहां भी वह जाता है, लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक जिंदा इंसान खुद को जिंदा साबित करने को मजबूर है।
तेजपाल ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने साजिश के तहत उसे मृत घोषित कराया है। उसका कहना है कि इस पूरी साजिश के पीछे उसकी 12 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। तेजपाल का दावा है कि पत्नी ने अपने प्रेमी और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर विकासखंड स्तर पर तैनात कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है।
पीड़ित तेजपाल खुद को चार बच्चों का पिता बता रहा है और कहता है कि बीते करीब छह सालों से वह पत्नी से अलग रह रहा है। उसने बताया कि पत्नी की बेवफाई और गलत संगत के चलते यह स्थिति पैदा हुई। तेजपाल अब प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसकी जिंदगी को कागजों में दोबारा जिंदा किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
