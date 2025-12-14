मैं मरा नहीं हूं साहब! सड़कों पर जिंदा होने का सबूत लेकर भटक रहा युवक; बोला- पत्नी और प्रेमी की साजिश

तेजपाल ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने साजिश के तहत उसे मृत घोषित कराया है। उसका कहना है कि इस पूरी साजिश के पीछे उसकी 12 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। तेजपाल का दावा है कि पत्नी ने अपने प्रेमी और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर विकासखंड स्तर पर तैनात कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है।