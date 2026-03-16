फसल बचाने की जद्दोजहद, भालू बनकर खेत में घूम रहे यूपी के किसान

किसान धरमवीर ने ANI को बताया कि, संभल जिले के फिरोजपुर गांव में किसान बंदरों का काफी आतंक है। बंदरों की वजह से सारी फसल नष्ट कर दे रहे हैं। इससे मजबूर होकर किसान भालू को पोशाक पहनकर बंदरों को भगाते हैं। धरमवीर ने आगे बताया कि गांव में कम से कम तीन से चार लोगों ने ऐसी पोशाकें मंगवाई हैं। किसान इसे पहनकर खेतों में घूमते हैं। इस तरह की वेशभूषा पहनकर जब किसान घूमते हैं तो बंदर भाग जाते हैं।