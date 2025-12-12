अपराधियों के गढ़ में बनकर तैयार हुई ‘दीपा सराय’ चौकी, मुस्लिम बच्ची बोली- अब होगा इलाके में….

दीपा सराय चौकी दो मंजिला होगी, जिसमें 1 कंट्रोल रूम भी बनाया किया जाएगा। वहीं पूरी चौकी CCTV कैमरों से लैस होगी, जिससे पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। मीडिया से बता करते हुई इस मौके पर पहली नींव रखने बच्ची इनाया ने कहा कि इस चौके के निर्माण से इलाके में अपराध को कम होगा और लोगों को 24 घंटे सुरक्षा मिल सके। वहीं सीओ कुलदीप कुमार ने मीडिया से कहा कि संभल का यह इलाका हिस्ट्रीशीटर, अपराधियों का गढ़ माना जाता आया है, लेकिन पुलिस चौकी के निर्माण के बाद इलाके में सुरक्षा-व्यवस्था और भी मजबूत होगी।