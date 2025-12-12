अपराधियों के गढ़ में बनकर तैयार हुई ‘दीपा सराय’ चौकी, मुस्लिम बच्ची बोली- अब होगा इलाके में….

Deepa Sarai Chowki
संभल. 24 नवंबर 2024 यूपी के संभल में हुई घटना ने पूरे प्रदेश के हिला कर रख दिया था, लेकिन अब उसी हिंसा में इस्तेमाल किए गए ईंट-पत्थरों से यहां एक पुलिस चौकी बनाई गई है, जिसे "दीपा सराय" नाम दिया गया है। शुक्रवार को हवन-पूजन के साथ इस चौकी का उद्घाटन किया गया। पुलिस चौकी के उद्घाटन में CO कुलदीप कुमार यजमान बने और दो पंडितों ने हवन का आयोजन किया। पूरी चौकी को गुब्बारों से सजाया गया। खास बता यह है कि संभल हिंसा में अपराधियों द्वारा फेंके गए ईंट-पत्थर से हुआ है।
बता दें कि इस चौकी का निर्माण फरार गैंगस्टर शारिक साठा और सपा सांसद जिया उर्रहमान बर्क के घर से कुछ दूरी पर किया गया है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद "दीपा सराय" चौकी का निर्माण 4 मार्च 2025 को शुरू हुआ था, जिसको अब पूरा कर लिया गया है। चौकी के निर्माण कार्य पूरा करने में पूरे 9 महीने 13 दिन का समय लगा है। इस चौकी की एक और खास बता है। मुस्लिम बच्ची इनाया के हाथों इस चौकी की पहली नींव रखवाई गई थी।
दीपा सराय चौकी दो मंजिला होगी, जिसमें 1 कंट्रोल रूम भी बनाया किया जाएगा। वहीं पूरी चौकी CCTV कैमरों से लैस होगी, जिससे पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। मीडिया से बता करते हुई इस मौके पर पहली नींव रखने बच्ची इनाया ने कहा कि इस चौके के निर्माण से इलाके में अपराध को कम होगा और लोगों को 24 घंटे सुरक्षा मिल सके। वहीं सीओ कुलदीप कुमार ने मीडिया से कहा कि संभल का यह इलाका हिस्ट्रीशीटर, अपराधियों का गढ़ माना जाता आया है, लेकिन पुलिस चौकी के निर्माण के बाद इलाके में सुरक्षा-व्यवस्था और भी मजबूत होगी।
आगे CO ने बताया कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद सड़कों और गलियों में फैले ईंटों और पत्थरों के ढेर को ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर एक जगह पर इकट्ठा किया गया था, जिसके बाद यहां के DM ने ऐलान किया था कि हिंसा में इस्तेमाल हुई इन ईंटों से ही यहां एक चौकी का निर्माण कराया जाएगा।
