12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

अपराधियों के गढ़ में बनकर तैयार हुई ‘दीपा सराय’ चौकी, मुस्लिम बच्ची बोली- अब होगा इलाके में….

संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद, वहां फेंके गए ईंट-पत्थरों से एक पुलिस चौकी का निर्माण किया गया, जिसे ‘दीपा सराय’ नाम दिया गया है। इस चौकी का उद्घाटन CO कुलदीप कुमार और मुस्लिम बच्ची इनाया की मौजूदगी में हुआ।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 12, 2025

Deepa Sarai Chowki

Deepa Sarai Chowki

संभल. 24 नवंबर 2024 यूपी के संभल में हुई घटना ने पूरे प्रदेश के हिला कर रख दिया था, लेकिन अब उसी हिंसा में इस्तेमाल किए गए ईंट-पत्थरों से यहां एक पुलिस चौकी बनाई गई है, जिसे "दीपा सराय" नाम दिया गया है। शुक्रवार को हवन-पूजन के साथ इस चौकी का उद्घाटन किया गया। पुलिस चौकी के उद्घाटन में CO कुलदीप कुमार यजमान बने और दो पंडितों ने हवन का आयोजन किया। पूरी चौकी को गुब्बारों से सजाया गया। खास बता यह है कि संभल हिंसा में अपराधियों द्वारा फेंके गए ईंट-पत्थर से हुआ है।

कितना लगा समय?

बता दें कि इस चौकी का निर्माण फरार गैंगस्टर शारिक साठा और सपा सांसद जिया उर्रहमान बर्क के घर से कुछ दूरी पर किया गया है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद "दीपा सराय" चौकी का निर्माण 4 मार्च 2025 को शुरू हुआ था, जिसको अब पूरा कर लिया गया है। चौकी के निर्माण कार्य पूरा करने में पूरे 9 महीने 13 दिन का समय लगा है। इस चौकी की एक और खास बता है। मुस्लिम बच्ची इनाया के हाथों इस चौकी की पहली नींव रखवाई गई थी।

अपराधियों का गढ़ माना जाता संभल

दीपा सराय चौकी दो मंजिला होगी, जिसमें 1 कंट्रोल रूम भी बनाया किया जाएगा। वहीं पूरी चौकी CCTV कैमरों से लैस होगी, जिससे पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। मीडिया से बता करते हुई इस मौके पर पहली नींव रखने बच्ची इनाया ने कहा कि इस चौके के निर्माण से इलाके में अपराध को कम होगा और लोगों को 24 घंटे सुरक्षा मिल सके। वहीं सीओ कुलदीप कुमार ने मीडिया से कहा कि संभल का यह इलाका हिस्ट्रीशीटर, अपराधियों का गढ़ माना जाता आया है, लेकिन पुलिस चौकी के निर्माण के बाद इलाके में सुरक्षा-व्यवस्था और भी मजबूत होगी।

आगे CO ने बताया कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद सड़कों और गलियों में फैले ईंटों और पत्थरों के ढेर को ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर एक जगह पर इकट्ठा किया गया था, जिसके बाद यहां के DM ने ऐलान किया था कि हिंसा में इस्तेमाल हुई इन ईंटों से ही यहां एक चौकी का निर्माण कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

UP BJP New President: कौन बनेगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? ये दो नाम सबसे आगे!
लखनऊ
कौन बनेगा बीजेपा का नया प्रदेश अध्यक्ष? ये दो नाम सबसे आग!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 03:24 pm

Published on:

12 Dec 2025 03:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / अपराधियों के गढ़ में बनकर तैयार हुई ‘दीपा सराय’ चौकी, मुस्लिम बच्ची बोली- अब होगा इलाके में….

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हवा का रुख बदला, गलन बढ़ी: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, दस जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

up weather forecast dense fog orange alert western disturbance cold wave
सम्भल

संभल एसपी ने एक झटके में बदले 37 सब इंस्पेक्टर, जानें किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

sambhal sp reshuffles 37 sub inspectors transfer list latest
सम्भल

भारत माता का अपमान अब बर्दाश्त नहीं, कल्कि महोत्सव में गरजे रामभद्राचार्य; कहा- वंदे मातरम से परहेज है तो पाकिस्तान जाएं

Rambhadracharya vande mataram controversy babar akbar statement kalki mahotsav
सम्भल

यूपी में एक और BLO की मौत… SIR दबाव के बीच शिक्षक ने हार्ट अटैक से तोड़ा दम, परिवार का आरोप- काम की मार पड़ रही भारी

blo death sambhal teacher heart attack sir work pressure
सम्भल

मंडप में अकेला बैठा रहा दूल्हा, दुल्हन जेवर-कैश लेकर फरार, फोन पर पिता ने कहा- बेटी कहीं चली गई

sambhal bride runs away jewelry cash mass marriage fraud case
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.