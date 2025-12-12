UP BJP New President: कौन बनेगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? ये दो नाम सबसे आगे!

UP BJP New President: उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जल्द होने वाला है। जिसको लेकर पूरे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सरगर्मी देखने को मिल रही है। मीडियारिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ स्थित BJP प्रदेश मुख्यालय में 13 दिसंबर 2025 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े करेंगे, जो इस चुनाव के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इसके बाद, 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित करेंगे।