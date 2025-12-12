Instagram Live Tragedy in Lucknow : इंस्टाग्राम लाइव पर आखिरी पल साझा कर युवती की दर्दनाक मौत

मृतक की पहचान जया पांडेय (25) के रूप में हुई है। जया मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले के धनौरा की निवासी थीं। पिछले कुछ समय से वह लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र स्थित विशेष खंड के विजयीपुर गांव में किराए के कमरे में रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही थीं। बताया जाता है कि वह अपने परिवार से दूर अकेले रह रही थीं और पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव में थी। गुरुवार तड़के लगभग 5:30 बजे जया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव शुरू किया। लाइव के दौरान उनकी गतिविधियां ऐसी थीं कि इंस्टाग्राम के सुरक्षा एल्गोरिदम ने इसे संभावित आत्मघाती व्यवहार के रूप में पहचाना। मेटा के ऑटोमेटिक सिस्टम ने तुरंत अलर्ट जनरेट करते हुए स्थानीय प्रशासन को सूचित किया।