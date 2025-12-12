जहरीली हवा में घुट रहा Lucknow, मुस्कराहट के पीछे छिपा प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ा रहा चिंता

Lucknow Chokes Under Toxic Air: लखनऊ अपनी तहज़ीब, अपनी नवाबी शान और अपनी नफासत के लिए मशहूर यह शहर इन दिनों एक ऐसी सच्चाई से जूझ रहा है, जिसके सामने उसकी चमक और रंगत भी फीकी पड़ती दिख रही है। शहर की सुबहें अब कोहरे से नहीं, बल्कि प्रदूषण की बारीक धुंध से शुरू हो रही हैं। रातें धुएं की परत ओढ़कर सो रही हैं। बाजारों की रौनक, पार्कों में टहलते लोग, गोमती किनारे की सुकून देने वाली हवा सबकुछ है, लेकिन इनमें सांस लेने की आजादी गुम है। लखनऊ का Air Quality Index (AQI) पिछले कई दिनों से “खराब” से “बहुत खराब” श्रेणी के बीच झूल रहा है। कई इलाकों में यह 300 से ऊपर दर्ज हुआ,जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भाषा में “slow poison” यानी धीमा लेकिन खतरनाक जहर है। शहर की मुस्कान अभी भी कायम है, लेकिन उसकी सांसें अब साफ तौर पर भारी सुनाई देने लगी हैं।