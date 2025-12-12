UP BJP New President: इस तारीख को मिल जाएगा यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष, पीयूष गोयल बनाए गए चुनाव अधिकारी

UP BJP New President: उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान अब 14 दिसंबर को किया जाएगा। इसकी जानकारी संगठन चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने गुरुवार को दी। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 दिसंबर को पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित की जाएगी। नामांकन पत्र केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी में लिए जाएंगे, जबकि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा केंद्रीय मंत्री और चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल करेंगे। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए अध्यक्ष की कवायद कई महीनों से की जा रही रही। अब जल्द ही इस यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है।