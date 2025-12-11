गोरखपुर में 12 दिसंबर से समय पर रहेंगी इंडिगो की फ्लाइट्स, जानकारी अपडेट रखें यात्री

इंडिगो की क्राइसिस के दौरान अभी हाल ही में कुछ यात्रियों ने अपने लगेज को लेकर चिंता जताई थी, जिस पर AAI ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार गोरखपुर से यात्रा करने वाले किसी भी यात्री का सामान इंडिगो में नहीं छूटा है। सभी बैग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्कैन, टैग और डिस्पैच किए गए तथा सुरक्षित रूप से अपने गंतव्यों तक पहुंचा दिए गए हैं। एयरपोर्ट ने कहा कि लगेज प्रबंधन प्रणाली में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। AAI ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति इंडिगो के मैसेज, कॉल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अवश्य जांचें और सुरक्षा जांच और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में सहयोग बनाए रखें ताकि एयरपोर्ट पर क्राउड मैनेजमेंट और संचालन सुचारू रूप से जारी रह सके।एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों को बिना किसी परेशानी के सेवाएं उपलब्ध कराएं।