गोरखपुर में 12 दिसंबर से समय पर रहेंगी इंडिगो की फ्लाइट्स, जानकारी अपडेट रखें यात्री

फोटो सोर्स: इमेज, इंडिगो की फ्लाइट कल से सामान्य
गोरखपुर एयरपोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स को लेकर यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। AAI (एयरपोर्ट अथॉरिटी) ने स्पष्ट किया कि कल यानी शुक्रवार से इंडिगो की सभी उड़ानें अपने निर्धारित समय पर संचालित होंगी और किसी भी उड़ान को कैंसिल करने की स्थिति नहीं है, फ्लाइट शेड्यूल सामान्य रहेगा। ऑथोरिटी के अनुसार आज इंडिगो की दो फ्लाइट्स को छोड़कर सभी उड़ानें समय पर रवाना और आगमन हुईं। सुबह से शाम तक फ्लाइट्स का संचालन बिना किसी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के पूरा हुआ। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि फ्लाइट ऑपरेशंस लगातार मॉनिटर किए गए और यात्रियों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
इंडिगो की क्राइसिस के दौरान अभी हाल ही में कुछ यात्रियों ने अपने लगेज को लेकर चिंता जताई थी, जिस पर AAI ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार गोरखपुर से यात्रा करने वाले किसी भी यात्री का सामान इंडिगो में नहीं छूटा है। सभी बैग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्कैन, टैग और डिस्पैच किए गए तथा सुरक्षित रूप से अपने गंतव्यों तक पहुंचा दिए गए हैं। एयरपोर्ट ने कहा कि लगेज प्रबंधन प्रणाली में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। AAI ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति इंडिगो के मैसेज, कॉल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अवश्य जांचें और सुरक्षा जांच और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में सहयोग बनाए रखें ताकि एयरपोर्ट पर क्राउड मैनेजमेंट और संचालन सुचारू रूप से जारी रह सके।एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों को बिना किसी परेशानी के सेवाएं उपलब्ध कराएं।
