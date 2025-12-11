11 दिसंबर 2025,

गोरखपुर

Indigo Crisis: गोरखपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की दो फ्लाइट आज रहेंगी कैंसिल, अपडेट जानकारी लेते रहें यात्री

इंडिगो क्राइसिस को देखते हुए एयरलाइन प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव संभव है। यात्रियों को सुझाव है कि उड़ान से पहले मोबाइल नोटिफिकेशन, कॉल, SMS या वेबसाइट पर उपलब्ध अपडेट अवश्य देखें।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 11, 2025

Up news, indigo crisis

फोटो सोर्स: इमेज, इंडिगो की फ्लाइट कैंसल

गोरखपुर एयरपोर्ट से आज गुरुवार को इंडिगो की दिल्ली-गोरखपुर-दिल्ली और बेंगलुरु-गोरखपुर-बेंगलुरु दोनों रूट की फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। संचालन संबंधी कारणों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि टिकट और कनेक्टिंग फ्लाइट से जुड़े विवरण समय से जांच लें। एयरलाइन के अनुसार जरूरत पड़ने पर री-शेड्यूलिंग या रिफंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मंगलवार को भी दिल्ली और बेंगलुरु की एयर सर्विस कैंसिल रही

इससे पहले मंगलवार को भी इंडिगो की दो फ्लाइट्स कैंसिल रही थीं। सुबह दिल्ली से आने वाली उड़ान तथा दिल्ली लौटने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकी। इसी प्रकार शाम की बेंगलुरु-गोरखपुर-बेंगलुरु सेवा भी कैंसिल रही। बता दें की एयरलाइन और एयरपोर्ट की ओर से पहले से सूचना जारी कर दी गई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को अंतिम समय के बदलाव का दबाव कम पड़ा और वे यात्रा का नया विकल्प तैयार कर सकते । इसके अलावा एयरपोर्ट पर अन्य एयरलाइंस की उड़ानों का संचालन सामान्य रहा। सुबह से शाम तक आवागमन सुचारु रूप से चलता रहा और रनवे पर नियमित उड़ानें समय पर संचालित की गईं।

एयरपोर्ट प्रशासन लगातार सहयोग बनाए रखा

गोरखपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि इंडिगो की कैंसिल सेवाओं के मद्देनज़र सूचना डेस्क, हेल्प काउंटर और स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई थी। यात्रियों को लगातार अपडेट, विकल्प और मार्गदर्शन मिलता रहा, जिससे टर्मिनल पर भीड़ या अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनी। कई यात्रियों ने एयरपोर्ट स्टाफ की त्वरित सहायता और स्पष्ट जानकारी को लेकर संतोष भी जताया।

IPS ने निर्वस्त्र कर व्यक्ति को पीटा, फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर भेजा जेल, पाए गए दोषी
देहरादून
IPS officer Lokeshwar Singh has been found guilty of assaulting a person after summoning him to his office.

11 Dec 2025 08:40 am

