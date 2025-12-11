Indigo Crisis: गोरखपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की दो फ्लाइट आज रहेंगी कैंसिल, अपडेट जानकारी लेते रहें यात्री

फोटो सोर्स: इमेज, इंडिगो की फ्लाइट कैंसल
गोरखपुर एयरपोर्ट से आज गुरुवार को इंडिगो की दिल्ली-गोरखपुर-दिल्ली और बेंगलुरु-गोरखपुर-बेंगलुरु दोनों रूट की फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। संचालन संबंधी कारणों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि टिकट और कनेक्टिंग फ्लाइट से जुड़े विवरण समय से जांच लें। एयरलाइन के अनुसार जरूरत पड़ने पर री-शेड्यूलिंग या रिफंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे पहले मंगलवार को भी इंडिगो की दो फ्लाइट्स कैंसिल रही थीं। सुबह दिल्ली से आने वाली उड़ान तथा दिल्ली लौटने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकी। इसी प्रकार शाम की बेंगलुरु-गोरखपुर-बेंगलुरु सेवा भी कैंसिल रही। बता दें की एयरलाइन और एयरपोर्ट की ओर से पहले से सूचना जारी कर दी गई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को अंतिम समय के बदलाव का दबाव कम पड़ा और वे यात्रा का नया विकल्प तैयार कर सकते । इसके अलावा एयरपोर्ट पर अन्य एयरलाइंस की उड़ानों का संचालन सामान्य रहा। सुबह से शाम तक आवागमन सुचारु रूप से चलता रहा और रनवे पर नियमित उड़ानें समय पर संचालित की गईं।
गोरखपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि इंडिगो की कैंसिल सेवाओं के मद्देनज़र सूचना डेस्क, हेल्प काउंटर और स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई थी। यात्रियों को लगातार अपडेट, विकल्प और मार्गदर्शन मिलता रहा, जिससे टर्मिनल पर भीड़ या अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनी। कई यात्रियों ने एयरपोर्ट स्टाफ की त्वरित सहायता और स्पष्ट जानकारी को लेकर संतोष भी जताया।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग