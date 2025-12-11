Indigo Crisis: गोरखपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की दो फ्लाइट आज रहेंगी कैंसिल, अपडेट जानकारी लेते रहें यात्री

इससे पहले मंगलवार को भी इंडिगो की दो फ्लाइट्स कैंसिल रही थीं। सुबह दिल्ली से आने वाली उड़ान तथा दिल्ली लौटने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकी। इसी प्रकार शाम की बेंगलुरु-गोरखपुर-बेंगलुरु सेवा भी कैंसिल रही। बता दें की एयरलाइन और एयरपोर्ट की ओर से पहले से सूचना जारी कर दी गई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को अंतिम समय के बदलाव का दबाव कम पड़ा और वे यात्रा का नया विकल्प तैयार कर सकते । इसके अलावा एयरपोर्ट पर अन्य एयरलाइंस की उड़ानों का संचालन सामान्य रहा। सुबह से शाम तक आवागमन सुचारु रूप से चलता रहा और रनवे पर नियमित उड़ानें समय पर संचालित की गईं।