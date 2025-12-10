सुहागरात पर दूल्हा बोला- मैं कुछ कर नहीं सकता, 3 दिन बाद मायके लौटी दुल्हन बोली- ये कभी बाप नहीं बन सकता

Groom infidelity bride divorce Gorakhpur: गोरखपुर में एक नई दुल्हन की जिंदगी सिर्फ तीन दिनों में बदल गई। शादी के बाद सुहागरात पर दूल्हे ने उसे बताया कि वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। यह सुनते ही दुल्हन सदमे में थी। तीन दिन बाद वह मायके लौट गई और चौथे दिन उसने पति को तलाक का नोटिस भेज दिया। नोटिस में साफ लिखा था- “मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बिताना चाहती, जिसने शादी से पहले अपनी वास्तविक चिकित्सा स्थिति छुपाई हो।”