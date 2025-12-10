10 दिसंबर 2025,

बुधवार

गोरखपुर

जनता दर्शन में देवरिया की शिकायत आने पर भड़के सीएम, कमिश्नर को दिए निर्देश…जिलों में ही कर दिया जाए समस्याओं का निस्तारण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के दौरे ओर गोरखपुर हैं, बुधवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम ने लगभग दो सौ फरियादियों की शिकायतों को सुने और अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिए।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 10, 2025

Up news, gorakhpur, cm yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, बुधवार की सुबह जनता दर्शन में आए लगभग दो सौ लोगों की समस्या को सीएम ने सुना और ऊंची निस्तारण का निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान देवरिया जिले से आए एक मामले को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। कमिश्नर को शिकायत पत्र देते हुए कहा कि वहां से बहुत शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिलों में लोगों की समस्या सुनी जाए और उसका निस्तारण किया जाए।

सीएम का निर्देश… जिले में ही किया जाए जनता की समस्याओं का निस्तारण

मुख्यमंत्री सुबह गोरखनाथ मंदिर भ्रमण के बाद जनता दर्शन में पहुंचे। सीएम एक-एक कर सभी के पास गए उनसे प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को दिया और त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। सीएम ने लोगों को भरोसा दिया कि सभी की समस्या का समाधान किया जाएगा।सीएम ने कहा कि अवैध रूप से पट्‌टा करने वालों पर कार्रवाई करें। एक महिला इस बात की शिकायत लेकर जनता दर्शन में पहुंची थी। महिला ने बताया कि गलत तरीके से उनकी जमीन का पट्‌टा कर दिया गया। उसने घर जलाने की भी बात बताई। सीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी की जमीन पर कोई अवैध कब्जा करता है, तो उससे सख्ती से निपटें। हर बार की तरह मेडिकल सहायता के लिए भी बड़ी संख्या में परिजन आए थे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एस्टीमेट बनवाकर इलाज के लिए आर्थिक मदद की जाए।

10 Dec 2025 10:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / जनता दर्शन में देवरिया की शिकायत आने पर भड़के सीएम, कमिश्नर को दिए निर्देश…जिलों में ही कर दिया जाए समस्याओं का निस्तारण

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

