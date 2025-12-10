जनता दर्शन में देवरिया की शिकायत आने पर भड़के सीएम, कमिश्नर को दिए निर्देश…जिलों में ही कर दिया जाए समस्याओं का निस्तारण

मुख्यमंत्री सुबह गोरखनाथ मंदिर भ्रमण के बाद जनता दर्शन में पहुंचे। सीएम एक-एक कर सभी के पास गए उनसे प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को दिया और त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। सीएम ने लोगों को भरोसा दिया कि सभी की समस्या का समाधान किया जाएगा।सीएम ने कहा कि अवैध रूप से पट्‌टा करने वालों पर कार्रवाई करें। एक महिला इस बात की शिकायत लेकर जनता दर्शन में पहुंची थी। महिला ने बताया कि गलत तरीके से उनकी जमीन का पट्‌टा कर दिया गया। उसने घर जलाने की भी बात बताई। सीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी की जमीन पर कोई अवैध कब्जा करता है, तो उससे सख्ती से निपटें। हर बार की तरह मेडिकल सहायता के लिए भी बड़ी संख्या में परिजन आए थे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एस्टीमेट बनवाकर इलाज के लिए आर्थिक मदद की जाए।