हमारे लिए परमवीर चक्र विजेता महान, विदेशी आक्रांता नहीं…सीएम योगी बोले, लॉलीपॉप से जनता कि भलाई नहीं हो सकती

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर में CDS स्वर्गीय विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर सैनिक स्कूल में उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किए, साथ हो ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि समाज में जब तक एकता नहीं होगी तब तक देश शक्तिशाली नहीं होगी, जितने भी जयचंद हैं जब सत्ता में आते हैं तब सिर्फ अपने परिवार का विकास करते हैं, विदेशों में संपति बनाते और लूट खसोट करते। ये लोग वही पाप करते हैं जो कभी जयचंद ने किया था। एक लॉलीपॉप से समाज और देश का कल्याण नहीं होने वाला है।
सीएम योगी ने स्वर्गीय विपिन रावत की बातों को याद करते हुए कहे कि वो कहा करते थे कि अगर युद्धभूमि में बलिदान हो जाओगे तो स्वर्ग का उपभोग करोगे। जीतोगे तो धरती पर राज करोगे। यह बात एक सैनिक के साथ-साथ हर नागरिक पर लागू होती है। सच्चा भारतीय चाहता है कि देश आत्मनिर्भर, विकसित और सुरक्षित हो। अगर इस संकल्पना को पूरा करना होगा तो पंच प्रण का पालन करना होगा। भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता हमारे लिए महान हैं। विदेशी आक्रांता हमारे लिए महान नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया था, वह गुलामी की मानसिकता है।
योगी ने कहा- सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए भी आरक्षण हो, इसे लखनऊ सैनिक स्कूल से मैंने 2018 में शुरू किया था। यहां हर सुविधा दी गई है। इस स्कूल में 310 छात्र-छात्राएं यहां कैडेट्स के रूप में यहां प्रशिक्षण ले रहे हैं। योगी ने कहा- हमने आज जनरल रावत की स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है। सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि हर वर्ष 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया। उन सबकी एक स्मृति दिवस को आयोजित कर हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति, जीवन के उच्च आदर्श, एक नई प्रेरणा के रूप में स्थापित करें। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उनकी सहजता बनी थी।
