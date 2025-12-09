हमारे लिए परमवीर चक्र विजेता महान, विदेशी आक्रांता नहीं…सीएम योगी बोले, लॉलीपॉप से जनता कि भलाई नहीं हो सकती

योगी ने कहा- सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए भी आरक्षण हो, इसे लखनऊ सैनिक स्कूल से मैंने 2018 में शुरू किया था। यहां हर सुविधा दी गई है। इस स्कूल में 310 छात्र-छात्राएं यहां कैडेट्स के रूप में यहां प्रशिक्षण ले रहे हैं। योगी ने कहा- हमने आज जनरल रावत की स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है। सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि हर वर्ष 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया। उन सबकी एक स्मृति दिवस को आयोजित कर हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति, जीवन के उच्च आदर्श, एक नई प्रेरणा के रूप में स्थापित करें। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उनकी सहजता बनी थी।