हिरण्यकश्यप भी माफिया सरीखा ही था…नरसिंह अवतार लेकर प्रभु ने किया वध, आज भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते : मुख्यमंत्री योगी

सीएम योगी सोमवार को गोरखपुर पहुंचे यहां पांडेयहाता में होने वाले होलिका दहन उत्सव में शामिल हुए, उनके पहुंचने पर लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। पांडेयहाता में होने वाले कार्यक्रम में योगी का सवा क्विंटल फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया। सीएम के रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गईं। सीएम योगी ने भक्त प्रह्लाद और होलिका की आरती उतारी, और प्रदेशवासियों को शुभकामना दी।