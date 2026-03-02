2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

होली पर 4 मार्च को बदली नमो भारत और मेरठ मेट्रो की टाइमिंग, यहां देख लें शिड्यूल

Meerut Metro and Namo train Timming : होली के पर्व पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 4 मार्च को इस शिड्यूल के तहत ट्रेनें चलेंगी।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 02, 2026

होली पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत की बदली टाइमिंग, PC- IANS

मेरठ : होली के पावन पर्व पर बुधवार को नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सेवाओं के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। प्रबंधन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, होली के दिन सुबह निर्धारित समय पर ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। दोनों सेवाएं शाम 5:00 बजे से संचालित की जाएंगी।

अधिकारियों ने बताया कि 4 मार्च को नमो भारत और मेरठ मेट्रो की ट्रेनें शाम 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि कर्मचारी और यात्री अपने परिवार के साथ होली का त्योहार सुगमता से मना सकें। शाम 5 बजे के बाद ट्रेनों का संचालन नियमित अंतराल पर किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

नई व्यवस्था के तहत 6 से रात 10 बजे तक संचालन

मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि वे संशोधित समय के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले संचालन समय की जानकारी अवश्य सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। त्योहार के मद्देनजर स्टेशन परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और साफ-सफाई के विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे।

इस अवसर पर यात्रियों को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। अब नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सेवाएं सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेंगी। पहले रविवार को संचालन समय में बदलाव रहता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत सोमवार से रविवार तक प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक नियमित रूप से ट्रेनें संचालित की जाएंगी।

लोगों की परेशानी को देखते हुए लिया फैसला

प्रबंधन का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की बढ़ती संख्या और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने से दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने यात्रियों से अधिक जानकारी और अपडेट के लिए आधिकारिक सूचना माध्यमों पर नजर बनाए रखने का अनुरोध किया है।

प्रबंधन ने बताया कि शाम के समय स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी न हो और स्टेशन पर अराजक तत्वों के प्रवेश के लिए भी अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिया गया है।

ये भी पढ़ें

यति नरसिंहानंद बोले- खामनेई मानवता के शत्रु थे, हमारे देश में भी कई खामनेई…लेकिन हमारे पास नेतन्याहूं नहीं
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 03:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / होली पर 4 मार्च को बदली नमो भारत और मेरठ मेट्रो की टाइमिंग, यहां देख लें शिड्यूल

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खामनेई का नाम लेकर संगीत सोम ने कह दी बड़ी बात…. होली मिलन समारोह में दिया विवादित बयान

sangeet som
मेरठ

रंग खेलने से इनकार बना विवाद, कैंपस में मुस्लिम छात्र को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वीडियो वायरल

मेरठ की IIMT में छात्र के साथ मारपीट का VIDEO वायरल
मेरठ

नौवीं की छात्रा को सुनसान रास्ते पर रोककर किया दुष्कर्म, गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा

image
मेरठ

‘तू किसी काम का नहीं’ तानों से तंग आकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट

crime
मेरठ

होटल मालिक बना हैवान, 45 KM तक डिग्गी में लाश लेकर घूमता रहा, पहचान छिपाने को तेजाब से जलाया चेहरा

meerut crime news
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.