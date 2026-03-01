रंग खेलने से इनकार बना विवाद, कैंपस में मुस्लिम छात्र को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वीडियो वायरल

यूनिवर्सिटी के मुख्य ब्लॉक के सामने छात्र होली खेल रहे थे। काफी भीड़ जमा थी। इसी दौरान एक मुस्लिम छात्र वहां से गुजर रहा था। वह इंजीनियरिंग का छात्र है और रोजा रखे हुए था। उसने होली खेल रही भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश की। इस पर छात्रों के साथ उसकी नोंक-झोंक हो गई। कुछ छात्रों ने उसे रोक लिया। विवाद बढ़ने पर भीड़ ने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। मुस्लिम छात्र भागा, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। फिर लात-घूंसे मारे गए। उसके कपड़े फाड़ दिए गए। वहां अफरा-तफरी मच गई। कुछ छात्राएं भी भागती दिखीं।

वीडियो में सफेद कुर्ता और काली पैंट वाले युवक को भीड़ के बीच भागते और पीटते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो सिर्फ 27 सेकंड का है, लेकिन तेजी से वायरल हो रहा है।