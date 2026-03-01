‘तुमसे शादी करूंगा…’ लड़की से बनाया शारीरिक संबंध, फिर जान से मारने दी धमकी

महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की जा रही है। इसी अभियान के तहत बहेड़ी पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी। शनिवार को उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह और कांस्टेबल अरुण कुमार गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि मुख्य आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोधीपुर चौराहे के पास से आरोपी हासिम को गिरफ्तार कर लिया।