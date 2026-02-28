बरेली की नामी दुकान पर एफएसडीए का छापा, 1.72 लाख का पनीर जब्त, गाड़ी छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

होली के मौके पर मिठाई, खोया और पनीर की बढ़ती मांग को देखते हुए जिलेभर में सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में गठित टीम ने शनिवार को सभी प्रमुख टोल और नाकों पर वाहनों की तलाशी ली। इसी दौरान रामगंगा पुलिस चौकी के पास एक संदिग्ध वाहन नजर आया। वाहन में ड्रम लदे देख टीम ने इशारा कर रोकना चाहा, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। टीम ने भी पीछा नहीं छोड़ा और कुतुबखाना सब्जी मंडी तक गाड़ी को ट्रैक किया। वहां रौनक ट्रेडर्स के सामने 23 ड्रम उतारे जा रहे थे। टीम को देखते ही चालक सामान छोड़कर भाग निकला।