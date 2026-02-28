28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली की नामी दुकान पर एफएसडीए का छापा, 1.72 लाख का पनीर जब्त, गाड़ी छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

रंगों के त्योहार से ठीक पहले मिलावटखोरों की काली कमाई पर प्रशासन ने जोरदार चोट की है। शहर में टोल-नाकों पर चल रही सघन चेकिंग के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने 1150 किलो संदिग्ध पनीर से भरा वाहन पकड़ लिया। टीम को देखते ही चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 28, 2026

बरेली। रंगों के त्योहार से ठीक पहले मिलावटखोरों की काली कमाई पर प्रशासन ने जोरदार चोट की है। शहर में टोल-नाकों पर चल रही सघन चेकिंग के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने 1150 किलो संदिग्ध पनीर से भरा वाहन पकड़ लिया। टीम को देखते ही चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मौके पर मौजूद 23 ड्रम पनीर जब्त कर नष्ट करा दिया गया। इसकी कीमत करीब 1.72 लाख रुपये आंकी गई है।

टोल-नाकों पर कसा शिकंजा, हर वाहन की पड़ताल

होली के मौके पर मिठाई, खोया और पनीर की बढ़ती मांग को देखते हुए जिलेभर में सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में गठित टीम ने शनिवार को सभी प्रमुख टोल और नाकों पर वाहनों की तलाशी ली। इसी दौरान रामगंगा पुलिस चौकी के पास एक संदिग्ध वाहन नजर आया। वाहन में ड्रम लदे देख टीम ने इशारा कर रोकना चाहा, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। टीम ने भी पीछा नहीं छोड़ा और कुतुबखाना सब्जी मंडी तक गाड़ी को ट्रैक किया। वहां रौनक ट्रेडर्स के सामने 23 ड्रम उतारे जा रहे थे। टीम को देखते ही चालक सामान छोड़कर भाग निकला।

ड्रम खोले तो उड़ा होश, 1150 किलो पनीर संदिग्ध

ड्रम खोलकर जांच की गई तो उनमें पनीर भरा मिला। भंडारण की हालत संदिग्ध और गुणवत्ता प्रथम दृष्टया दूषित पाई गई। टीम ने तुरंत 1150 किलो पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट करा दिया। बताया जा रहा है कि त्योहार में इसे बाजार में खपाने की तैयारी थी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने साफ किया है कि होली पर किसी भी हाल में मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में नहीं बिकने दिए जाएंगे। अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और संदिग्ध कारोबारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यह कार्रवाई मिलावट के धंधे में लिप्त लोगों के लिए साफ संदेश है कि त्योहार की आड़ में जहर बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 09:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली की नामी दुकान पर एफएसडीए का छापा, 1.72 लाख का पनीर जब्त, गाड़ी छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तहसील में बवाल: महिला वकील से अभद्रता के आरोप पर भड़के अधिवक्ता, दफ्तर में चली कुर्सियां

बरेली

‘तुमसे शादी करूंगा…’ लड़की से बनाया शारीरिक संबंध, फिर जान से मारने दी धमकी

निकाह का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म
बरेली

होली पर नहीं गुल होगी बिजली… उपकेंद्रों की टेस्टिंग पूरी, सड़कों पर उतरेंगे अफसर, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

बरेली

प्लेटफार्म 2, 3 और 4 से निकलना होगा आसान, बरेली जंक्शन पर बनेगा छह मीटर चौड़ा नया फुटओवर ब्रिज

बरेली

8 सुपर जोन, 41 जोन में बांटा गया बरेली रेंज… 9568 होलिका दहन, 123 जुलूस, 11 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.