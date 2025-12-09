कथावाचक निधि सारस्वत की शादी: कौन हैं चिरागवीर उपाध्याय; कितनी की है पढ़ाई; 11 दिसंबर को क्या होगा?

चिरागवीर उपाध्याय की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसके साथ ही उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की है। राजनीति में आने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय से मिली। पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वे अपनी मां सीमा उपाध्याय के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीति में उनका सफर अभी ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध कथा वाचक निधि सारस्वत से शादी तय होने के बाद चिरागवीर उपाध्याय को अचानक काफी सुर्खियां और पहचान मिली है।