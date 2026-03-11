मुझे भूल गए क्या? प्रिया सरोज की आवाज सुनते ही रिंकू सिंह ने लगाया गले, एयरपोर्ट पर दिखा इमोशनल मोमेंट

अब प्रिया सरोज ने भी सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ रिंकू सिंह की फोटो शेयर करते उन्हें और टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन स्याही से लिखे जाते हैं, लेकिन 8 मार्च जैसे दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। यह वह दिन है जब टीम इंडिया ने आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया, एक ऐसा पल जिसे यह राष्ट्र पीढ़ियों तक याद रखेगा और मनाता रहेगा। इस ऐतिहासिक जीत के बीच मैंने एक बेटे की ताकत भी देखी, जो अपने पिता, अपनी टीम और अपने देश के लिए डटकर खड़ा रहा। जीवन के सबसे कठिन पलों में भी मैदान पर उतरकर चैंपियन बनकर निकलना, यह एक अलग ही साहस की बात है। टीम इंडिया को और आपको रिंकू सिंह बधाई हो, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत क्या होती है।