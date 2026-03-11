11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

मुझे भूल गए क्या? प्रिया सरोज की आवाज सुनते ही रिंकू सिंह ने लगाया गले, एयरपोर्ट पर दिखा इमोशनल मोमेंट

टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर अलीगढ़ लौटे रिंकू सिंह का मंगेतर प्रिया सरोज ने दिल्ली में किया भावुक स्वागत। टी-20 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत के बाद रिंकू सिंह की इस पोस्ट ने सबको रुला दिया।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Aman Pandey

Mar 11, 2026

rinku singh priya saroj love story from casual meeting to engagement

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज (फोटो- IANS)

टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर Rinku Singh अपने घर अलीगढ़ पहुंच गए हैं। टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके स्वागत का एक भावुक पल सामने आया, जब उनकी मंगेतर Priya Saroj ने दिल्ली में उन्हें रिसीव किया।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ‌दिख रहा है कि एयरपोर्ट पर रिंकू सिंह पहले अपने परिचितों से मिलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी पीछे खड़ी प्रिया सरोज मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मुझे भूल गए क्या? यह सुनते ही रिंकू तुरंत मुड़कर उनके पास आते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं।

पिता के निधन के बीच मिली बड़ी जीत

रिंकूके पिता खानचंद की 12 मार्च को तेरहवीं का संस्कार है। 60 वर्षीय खानचंद लंबे समय से फोर्थ स्टेज लिवर कैंसर से जंग जूझ रहे थे। 27 फरवरी की तड़के 4:36 बजे उनका निधन हो गया था। अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी करने के बाद रिंकू सिंह ने दोबारा टीम इंडिया को जॉइन करने लौट गए थे। भारत ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। यह मैच अहमदाबाद में खेला गया था।

पिता को याद कर किया भावुक पोस्ट

वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिंकू सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने पिता को याद करते हुए भावुक संदेश लिखा। उन्होंने इंस्टा पर लिखा कि पापा आज ट्रॉफी हाथ में है। बस आप साथ नहीं हो। आपका सपना पूरा हो गया। रिंकू सिंह ने आगे लिखा‌ कि आपसे बात किए बिना इतने दिन कभी नहीं निकले। मुझे नहीं पता आगे की जिंदगी आपके बिना कैसे चलेगी। पर मुझे हर कदम पर आपकी जरूरत पड़ेगी।

प्रिया सरोज ने भी दी बधाई

अब प्रिया सरोज ने भी सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ रिंकू सिंह की फोटो शेयर करते उन्हें और टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन स्याही से लिखे जाते हैं, लेकिन 8 मार्च जैसे दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। यह वह दिन है जब टीम इंडिया ने आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया, एक ऐसा पल जिसे यह राष्ट्र पीढ़ियों तक याद रखेगा और मनाता रहेगा। इस ऐतिहासिक जीत के बीच मैंने एक बेटे की ताकत भी देखी, जो अपने पिता, अपनी टीम और अपने देश के लिए डटकर खड़ा रहा। जीवन के सबसे कठिन पलों में भी मैदान पर उतरकर चैंपियन बनकर निकलना, यह एक अलग ही साहस की बात है। टीम इंडिया को और आपको रिंकू सिंह बधाई हो, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत क्या होती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 09:12 am

Published on:

11 Mar 2026 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / मुझे भूल गए क्या? प्रिया सरोज की आवाज सुनते ही रिंकू सिंह ने लगाया गले, एयरपोर्ट पर दिखा इमोशनल मोमेंट

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘आपके बिना कैसे चलेगी मेरी जिंदगी…’ T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद पिता के लिए इमोशनल पोस्ट, टूट गए रिंकू सिंह

Rinku singh
अलीगढ़

“फेसबुक पर मिला ‘हमदर्द’ बना हैवान! शादी का झांसा देकर शोषण, 7 महीने की गर्भवती महिला बोली– न्याय दो या इच्छा मृत्यु”

एसपी कार्यालय सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
अलीगढ़

“बीजेपी नेता की दबंगई कैमरे में कैद, पड़ोसी के सीने पर तानी पिस्तौल… फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला”

फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
अलीगढ़

होली खेल कर लौट रहे बाइक सवार युवक पर अंधाधुन फायरिंग…एक की मौत साथी घायल, ये वजह आई सामने

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
अलीगढ़

मन लगाकर मैच खेलना बेटा” रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द सुन रो पड़े सभी

रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द ने देश को भावुक किया: दर्द में भी बेटे के सपनों के लिए दुआ करते रहे पिता (फोटो सोर्स : noida WhatsApp News Group)
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.