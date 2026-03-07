7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

“फेसबुक पर मिला ‘हमदर्द’ बना हैवान! शादी का झांसा देकर शोषण, 7 महीने की गर्भवती महिला बोली– न्याय दो या इच्छा मृत्यु”

अलीगढ़ में फेसबुक पर मिले युवक ने शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाए और 10 लाख रुपये भी ले लिए। अब 7 महीने की गर्भवती पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Mahendra Tiwari

Mar 07, 2026

एसपी कार्यालय सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

एसपी कार्यालय सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

अलीगढ़ में एक महिला के साथ धोखाधड़ी और शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति की मौत के बाद फेसबुक पर मिले एक युवक ने पहले सहानुभूति जताई। फिर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। और लाखों रुपये हड़प लिए। अब सात महीने की गर्भवती पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है।

अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर धोखा देकर शोषण करने और पैसे हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि पति की मौत के बाद वह बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान फेसबुक के जरिए आगरा के रहने वाले धीरज सिंघल नाम के व्यक्ति से हुई। महिला के मुताबिक आरोपी ने खुद को विधुर बताया और कहा कि उसकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका है। बातचीत के दौरान उसने महिला को भरोसे में लिया। और शादी का प्रस्ताव रख दिया। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने महिला को मिलने के लिए बुलाया।

शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध

पीड़िता का आरोप है कि एक होटल में मिलने के दौरान युवक ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद जब महिला गर्भवती हो गई। उसने इस बारे में आरोपी को बताया, तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वह महिला पर गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगा और उसे दवाइयां लाकर देने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई।

बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर ठगे 10 लाख

महिला का कहना है कि उसके दिवंगत पति ने भविष्य के लिए बैंक में करीब 10 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट कर रखी थी। आरोपी ने अपनी बेटी की बीमारी और व्यापार में नुकसान का बहाना बनाकर उससे पैसे भी ले लिए। उसने वादा किया था कि कुछ ही दिनों में रकम लौटा देगा। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी उसने पैसे वापस नहीं किए। इतना ही नहीं, आरोपी महिला के कुछ जेवर भी अपने पास रखे हुए है।

अब बेटा भी हुआ नाराज, घर से निकला दर-दर भटकने के लिए मजबूर

इस घटना के बाद पीड़िता को सामाजिक तानों का भी सामना करना पड़ रहा है। उसका कहना है कि आसपास के लोगों की बातों में आकर उसका 12 साल का बेटा भी उससे नाराज हो गया। उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वह पिछले कुछ दिनों से दर-दर भटकने को मजबूर है। महिला ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 11:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / “फेसबुक पर मिला ‘हमदर्द’ बना हैवान! शादी का झांसा देकर शोषण, 7 महीने की गर्भवती महिला बोली– न्याय दो या इच्छा मृत्यु”

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“बीजेपी नेता की दबंगई कैमरे में कैद, पड़ोसी के सीने पर तानी पिस्तौल… फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला”

फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
अलीगढ़

होली खेल कर लौट रहे बाइक सवार युवक पर अंधाधुन फायरिंग…एक की मौत साथी घायल, ये वजह आई सामने

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
अलीगढ़

मन लगाकर मैच खेलना बेटा” रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द सुन रो पड़े सभी

रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द ने देश को भावुक किया: दर्द में भी बेटे के सपनों के लिए दुआ करते रहे पिता (फोटो सोर्स : noida WhatsApp News Group)
अलीगढ़

नहीं पूरी हो पाई रिंकू सिंह के पिता की आखिरी इच्छा, अधूरी रह गई ख्वाहिश…रहेगा उम्रभर मलाल

अलीगढ़

रिंकू ने नहीं बड़े भाई ने दी है पिता को मुखाग्नि, टी-20 वर्ल्ड कप छोड़कर लौटे घर

अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.