“फेसबुक पर मिला ‘हमदर्द’ बना हैवान! शादी का झांसा देकर शोषण, 7 महीने की गर्भवती महिला बोली– न्याय दो या इच्छा मृत्यु”

अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर धोखा देकर शोषण करने और पैसे हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि पति की मौत के बाद वह बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान फेसबुक के जरिए आगरा के रहने वाले धीरज सिंघल नाम के व्यक्ति से हुई। महिला के मुताबिक आरोपी ने खुद को विधुर बताया और कहा कि उसकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका है। बातचीत के दौरान उसने महिला को भरोसे में लिया। और शादी का प्रस्ताव रख दिया। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने महिला को मिलने के लिए बुलाया।