क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की बढ़ी मुश्किलें, यूपी में दर्ज हुई शिकायत, जानें क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के हाथरस गेट थाना क्षेत्र के गांव नगला नंदू निवासी अधिवक्ता विश्वप्रताप सिंह राणा ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री को प्रार्थना पत्र भेजा है। अपने पत्र में उन्होंने हार्दिक पांड्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में भारत की जीत के बाद खिलाड़ियों के जश्न के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं। इन्हीं में से एक वीडियो को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है।