अलीगढ़

कथावाचक निधि सारस्वत कौन हैं? इंद्रेश उपाध्याय के बाद होने जा रही शादी; इस दिग्गज राजनीतिक घराने में हुआ रिश्ता

Katha Vachak Nidhi Saraswat Ki Shadi: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के बाद कथावाचक निधि सारस्वत की शादी होने जा रही है। जानिए उनका दूल्हा कौन है?

अलीगढ़

image

Harshul Mehra

Dec 08, 2025

katha vachak nidhi saraswat ki shadi know all about her married after indresh upadhyay

कथावाचक निधि सारस्वत कौन हैं? इंद्रेश उपाध्याय के बाद होने जा रही शादी। फोटो सोर्स- फेसबुक (Devi Nidhi Neha Saraswat ji)

Katha Vachak Nidhi Saraswat Ki Shadi: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की प्रसिद्ध कथा वाचक निधि सारस्वत जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उनका विवाह राजनीतिक परिवार से जुड़े पूर्व ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय के बेटे चिरागवीर उपाध्याय के साथ तय हुआ है। दोनों 9 दिसंबर को 7 फेरे लेंगे।

निधि सारस्वत और चिरागवीर उपाध्याय की शादी

जानकारी के अनुसार, निधि सारस्वत और चिरागवीर उपाध्याय एक-दूसरे को वर्ष 2020 से जानते हैं। दोनों की पहली मुलाकात अलीगढ़ में आयोजित ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम में हुई थी। माना जाता है कि दोनों का आध्यात्म की ओर गहरा झुकाव ही उन्हें करीब लाने का मुख्य कारण बना।

9 दिसंबर को गाजियाबाद में होगी शादी

बताया जा रहा है कि कथावाचक निधि सारस्वत की तरह चिराग उपाध्याय का भी आध्यात्म की ओर झुकाव है। चिराग की मां और जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय के निजी सचिव रानू पंडित की माने तो गाजियाबाद स्थित आवास पर हल्दी की रस्म आयोजित की जाएगी। जबकि 9 दिसंबर को गाजियाबाद के नायाब वेदांता फार्म्स में विवाह संपन्न होगा। शादी के बाद 11 दिसंबर को चिराग अपनी जीवनसंगिनी के साथ अपने पैतृक गांव बामौली पहुंचेंगे।

कौन हैं निधि सारस्वत

निधि सारस्वत अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके की निवासी हैं। वह जानी-मानी कथावाचक और भजन गायिका हैं। ‘मैं राधावल्लभ की’, ‘राधा रानी मेरी है’, ‘भजो रे मन गोविंदा’ जैसे कई लोकप्रिय भजन गाकर वह अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। कथावाचक निधि सारस्वत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें यूके संसद द्वारा अंतरराष्ट्रीय भगवतगीता विद्वान पुरस्कार, लंदन के मेयर की ओर से सद्भाव पुरस्कार और भारत में राइजिंग डॉटर्स ऑफ इंडिया अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

हाल ही में हुई है इंद्रेश उपाध्याय की शादी

बता दें कि जयपुर में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में हाल ही में वृंदावन के युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा की शिप्रा शर्मा परिणय सूत्र के बंधन में बंधे। उनके विवाह में कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं।

Updated on:

08 Dec 2025 05:54 pm

Published on:

08 Dec 2025 05:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / कथावाचक निधि सारस्वत कौन हैं? इंद्रेश उपाध्याय के बाद होने जा रही शादी; इस दिग्गज राजनीतिक घराने में हुआ रिश्ता

