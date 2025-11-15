Patrika LogoSwitch to English

अलीगढ़

अश्लील फोटो खींचने पर हुआ विवाद, लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे के भाई को मार डाला, मां को आया हार्ट अटैक

अलीगढ़ में दूल्हे के भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी। विवाद अश्लील फोटो खींचने को लेकर हुआ। हादसे में दूल्हा पक्ष के 19 लोग घायल हो गए। दूल्हे की मां को सदमे में हार्ट अटैक आ गया और वे अस्पताल में भर्ती हैं।

अलीगढ़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 15, 2025

अलीगढ़ में दूल्हे के भाई की पीट-पीटकर हत्या, PC- Patrika

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना अतरौली के गांव जगतपुर में शुक्रवार रात एक शादी का उत्सव खूनखराबे में बदल गया। आगरा से आई बारात में जयमाला के बाद दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट की, जिसमें दूल्हे के चचेरे भाई विनय चौधरी (28) की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हादसे में दूल्हा पक्ष के 19 लोग घायल हो गए। दूल्हे की मां को सदमे में हार्ट अटैक आ गया और वे अस्पताल में भर्ती हैं।

दूल्हा-दुल्हन की लव मैरिज को परिवार वालों ने 'अरेंज्ड' के रूप में स्वीकार किया। दोनों नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में साथ काम करते थे। पुलिस ने दुल्हन पक्ष के 5-6 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं। घटनास्थल पर लगे CCTV फुटेज से हमले का पूरा नजारा कैद हो गया है, जिसकी जांच चल रही है। विवाद के बीच शादी की रस्में पुलिस की सख्त निगरानी में पूरी की गईं, और दुल्हन को रात ही विदा कर दिया गया।

जयमाला के बाद हुआ विवाद

मामला गांव जगतपुर के लक्ष्मी फॉर्म हाउस में शुक्रवार शाम को आगरा से आई बारात के दौरान शुरू हुआ। दूल्हा राहुल (आगरा के एत्माद्दौला, रामबाग निवासी) और दुल्हन निशा (जगतपुर की रणजीत सिंह की बेटी) की शादी तय थी। जयमाला के बाद बाराती खाना खा रहे थे, और अधिकांश बस में सवार होकर लौटने को तैयार थे। इसी बीच दुल्हन पक्ष के कुछ युवक फॉर्म हाउस में घुसे और बारातियों के एक दोस्त को बाहर ले गए।

मृतक विनय के छोटे भाई मनवीर सिंह ने बताया, 'हम सात लोग (तीन भाई और चार दोस्त) कार से आए थे। जयमाला के बाद खाना खाने गए, तभी वे लोग आए और हमारे दोस्त के कपड़े उतारकर उसकी फोटो खींचने लगे। साथ ही उसके पैसे भी छीन लिए। डरकर वह भागा और भाई विनय को सारी बात बताई। हम विरोध करने पहुंचे, तो उन्होंने गले से चेन-जेवर छीन लिए और लाठियों से हमला कर दिया। मामला इतना बिगड़ा कि बाहर फॉर्म हाउस पर 10-15 लोग लाठी-डंडों से हमें पीटने लगे। विनय की शादी हो चुकी थी, उसकी डेढ़ साल की बेटी है। हमारी खुशियां मातम में बदल गईं।'

दूल्हे के चचेरे भाई देवेंद्र चौधरी ने बताया कि, 'मैं बस में बैठा था, तभी चीखें सुनाई दीं। हम (देवेंद्र, दुर्ग सिंह, सोनवीर, मनवीर) बचाने दौड़े। वहां देखा तो वे बेरहमी से मार रहे थे, बच्चे-महिलाओं की परवाह किए बिना। विनय के सिर पर बार-बार डंडे मारे, वह गिर पड़ा फिर भी पीटते रहे। किसी तरह हम उसे अंदर घसीटे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। महिलाएं गुहार लगा रही थीं, लेकिन कोई फर्क न पड़ा।'

दूल्हे की मां को आया हार्ट अटैक

घटना की सूचना पर 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को पहले अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां विनय की हालत बिगड़ने पर उन्हें अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। दूल्हे की मां को सदमे में हार्ट अटैक आया, और वे अस्पताल में हैं। दूल्हा राहुल लापता होने की बात कही जा रही है।

पुलिस ने दुल्हन पक्ष के जोगेंद्र, ज्ञानप्रकाश, पुष्पेंद्र, जयंत, गुल्लू उर्फ प्रवीन, अतुल, मनोज, नरेश, विवेक और आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5-6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। अलीगढ़ में उनके घरों पर ताले लगे हैं।

सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया, 'घराती-बाराती के बीच मामूली विवाद बढ़ गया। पुलिस ने तुरंत कंट्रोल किया, घायलों को भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक की मौत हुई। शिकायत पर मुकदमा दर्ज है, और फरारों की तलाश जारी। विवाद के बीच शादी की रस्में हमारी मौजूदगी में पूरी कराई गईं, ताकि कोई और बवाल न हो। दुल्हन को रात में ही विदा कर दिया। CCTV फुटेज से पूरी घटना की जांच हो रही है।'

