अश्लील फोटो खींचने पर हुआ विवाद, लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे के भाई को मार डाला, मां को आया हार्ट अटैक

मृतक विनय के छोटे भाई मनवीर सिंह ने बताया, 'हम सात लोग (तीन भाई और चार दोस्त) कार से आए थे। जयमाला के बाद खाना खाने गए, तभी वे लोग आए और हमारे दोस्त के कपड़े उतारकर उसकी फोटो खींचने लगे। साथ ही उसके पैसे भी छीन लिए। डरकर वह भागा और भाई विनय को सारी बात बताई। हम विरोध करने पहुंचे, तो उन्होंने गले से चेन-जेवर छीन लिए और लाठियों से हमला कर दिया। मामला इतना बिगड़ा कि बाहर फॉर्म हाउस पर 10-15 लोग लाठी-डंडों से हमें पीटने लगे। विनय की शादी हो चुकी थी, उसकी डेढ़ साल की बेटी है। हमारी खुशियां मातम में बदल गईं।'