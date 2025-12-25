AMU कैंपस में सनसनी! प्रोफेसर राव दानिश की गोली मारकर हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल दानिश को फौरन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दानिश की उम्र 43 साल थी। वे 2015 से एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी एएमयू में ही हुई थी। वे पहले यूनिवर्सिटी के हॉर्स राइडिंग क्लब के कप्तान भी रह चुके थे। दानिश के पिता प्रोफेसर हिलाल एएमयू से रिटायर्ड हैं और मां भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी रही हैं। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। खबर फैलते ही कैंपस में छात्र, शिक्षक और स्टाफ बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। मेडिकल कॉलेज और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। पूरे परिसर में शोक और गुस्से का माहौल है।