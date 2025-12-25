25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अलीगढ़

AMU कैंपस में सनसनी! प्रोफेसर राव दानिश की गोली मारकर हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में 24 दिसंबर 2025 को कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास वारदात को अंजाम दिया।

अलीगढ़

image

Anuj Singh

Dec 25, 2025

प्रोफेसर राव दानिश की गोली मारकर हत्या

प्रोफेसर राव दानिश की गोली मारकर हत्या Source- X

AMU Professor Murder Case: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU ) के परिसर में 24 दिसंबर 2025 की शाम को एक दर्दनाक घटना हुई। AMU के एबीके यूनियन हाई स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक राव दानिश पर दो नकाबपोश हमलावरों ने गोली चला दी। यह वारदात मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास कैंटीन के नजदीक हुई। उस समय दानिश अपने कुछ दोस्तों के टहल रहे थे। अचानक बाइक पर आए दो बदमाशों ने उन पर फायरिंग की। गोली सिर में लगी, जिससे दानिश गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग डर गए और अफरा-तफरी मच गई। गोली की आवाज सुनकर कैंपस में हड़कंप मच गया। लोग इधर-उधर भागने लगे।

माता-पिता दोनों ही AMU से जुड़े

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल दानिश को फौरन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दानिश की उम्र 43 साल थी। वे 2015 से एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी एएमयू में ही हुई थी। वे पहले यूनिवर्सिटी के हॉर्स राइडिंग क्लब के कप्तान भी रह चुके थे। दानिश के पिता प्रोफेसर हिलाल एएमयू से रिटायर्ड हैं और मां भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी रही हैं। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। खबर फैलते ही कैंपस में छात्र, शिक्षक और स्टाफ बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। मेडिकल कॉलेज और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। पूरे परिसर में शोक और गुस्से का माहौल है।

हमला करेत ही हुए फरार

हमलावर गोली चलाकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। एसएसपी नीरज जादौन खुद मौके पर पहुंचे और परिवार से मिले। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हमलावरों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून भी मेडिकल कॉलेज पहुंचीं। उन्होंने परिवार से बात की और न्याय का आश्वासन दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

उमरा कराने वाले थे दानिश

दानिश जल्द ही अपने माता-पिता को उमरा कराने ले जाने वाले थे। वे परिवार के साथ खुशी के पल बिताने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह हादसा हो गया। कैंपस में ऐसा हमला पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षक पर इस तरह का जानलेवा हमला सबको सदमे में डाल गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। जांच में सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हुई है। क्या यह पुरानी रंजिश थी या कुछ और, यह जांच से पता चलेगा। एएमयू एक बड़ा विश्वविद्यालय है, जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं। घटना के बाद पूरे कैंपस में खौफ का महौल है।

25 Dec 2025 08:02 am

AMU कैंपस में सनसनी! प्रोफेसर राव दानिश की गोली मारकर हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस

