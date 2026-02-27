रिंकू सिंह के पिता की उठी अर्थी, क्रिकेटर ने नम आंखों से दिया कंधा, थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार

रिंकू सिंह टी20 विश्वकप 2026 में टीम इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन पिता के निधन की खबर मिलते ही उन्होंने टूर्नामेंट बीच में छोड़ दिया और चेन्नई से अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। । उनके पिता खानचंद्र सिंह ने लंबी लड़ाई के बाद कैंसर से हार मान ली। वह स्टेज-4 लिवर कैंसर से पीड़ित थे। कई महीनों से इलाज चल रहा था, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां वेंटिलेटर पर रखे गए थे। आखिरकार आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत का अगला मैच 1 मार्च को वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, लेकिन रिंकू अभी टीम में शामिल नहीं होंगे।