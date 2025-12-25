25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अलीगढ़

अब तू पहचानेगा कि मैं कौन हूं… कहकर शिक्षक पर की अंधाधुंध फायरिंग

एएमयू परिसर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर दो आए युवकों ने शिक्षक से कहा कि अब तू पहचानेगा कि मैं कौन हूं…। इतना कहते ही गोलियां बरसा दीं।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Aman Pandey

Dec 25, 2025

ALIGARH Murder

दानिश।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हसन मंजिल के पास के दानिश राव (45) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के एबीके बॉयज हाईस्कूल में कंप्यूटर शिक्षक थे। रोज की तरह छुट्टी होने के बाद शाम करीब चार बजे वह स्कूल से घर चले गए थे। रात करीब नौ बजे दानिश एएमयू कैंपस में टहलने निकले। उनके साथ दो अन्य शिक्षक इमरान और गोलू भी थे। इसी दौरान मौलाना आजाद लाइब्रेरी और कैनेडी हॉल के पास बाइक से आए दो युवक आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें से दो गोलियां दानिश को लगीं, जिनमें एक गोली सिर में लगी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए।

गोली लगते ही दानिश जमीन पर गिरे

गोली लगते ही दानिश खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। अचानक हुई फायरिंग से साथ चल रहे शिक्षक घबरा गए। उन्होंने आसपास मौजूद लोगों की मदद से दानिश को तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही एएमयू की प्रॉक्टोरियल टीम के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसएसपी, एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक और सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने घटनास्थल और मेडिकल कॉलेज जाकर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है।

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने आते ही शिक्षक से कहा कि अब तू पहचानेगा कि मैं कौन हूं…। इतना कहते ही गोलियां बरसा दीं। घटना के बाद भी आरोपियों ने हवाई फायरिंग किए, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में आ गए।

11 साल से एएमयू में पढ़ा रहे थे

दानिश राव करीब 11 साल से एएमयू में पढ़ा रहे थे। उनकी मां शईदा भी शिक्षक रह चुकी हैं। वहीं भाई वर्तमान में एएमयू में पॉलीटेक्निक विभाग में पढ़ाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद दानिश रोज रात को टहलते थे। रात करीब आठ बजे वे घर से निकल गए थे। साथ में दो शिक्षक और थे। लेकिन, किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना भी हो जाएगी। अचानक दो नकाबपोश लोग आए। उन्होंने आते ही कहा कि मुझे पहचाना। फिर कहा कि अब तू पहचानेगा मैं कौन हूं? इसके बाद गोलियां मारना शुरू कर दिया। इससे आसपास के लोग दहल गए। कोई कुछ समझ पाता, इसे पहले ही आरोपी फरार हो गए। दानिश के परिवार में पत्नी व दो बेटे हैं। एसएसपी के अनुसार घटना के शीघ्र खुलासे व अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए एसपी सिटी को निर्देश दिए हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

दाएं कान के ऊपर लगी गोली

आरोपियों के फरार होने के बाद तमाम लोग मौके पर जुट गए। गंभीर हालत में शिक्षक को अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार अधिक खून बह जाने के चलते शिक्षक की मौत हो गई। उनके दाएं कान के ऊपर गोली लगी है।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 08:49 am

Published on:

25 Dec 2025 07:26 am

