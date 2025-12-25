अब तू पहचानेगा कि मैं कौन हूं… कहकर शिक्षक पर की अंधाधुंध फायरिंग

दानिश राव करीब 11 साल से एएमयू में पढ़ा रहे थे। उनकी मां शईदा भी शिक्षक रह चुकी हैं। वहीं भाई वर्तमान में एएमयू में पॉलीटेक्निक विभाग में पढ़ाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद दानिश रोज रात को टहलते थे। रात करीब आठ बजे वे घर से निकल गए थे। साथ में दो शिक्षक और थे। लेकिन, किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना भी हो जाएगी। अचानक दो नकाबपोश लोग आए। उन्होंने आते ही कहा कि मुझे पहचाना। फिर कहा कि अब तू पहचानेगा मैं कौन हूं? इसके बाद गोलियां मारना शुरू कर दिया। इससे आसपास के लोग दहल गए। कोई कुछ समझ पाता, इसे पहले ही आरोपी फरार हो गए। दानिश के परिवार में पत्नी व दो बेटे हैं। एसएसपी के अनुसार घटना के शीघ्र खुलासे व अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए एसपी सिटी को निर्देश दिए हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।