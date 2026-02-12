ससुराल में पत्नी की हत्या करने के बाद पति फंदे से झूला, सुबह नहीं खुला दरवाजा, खिड़की से देखते ही मच गई चीख- पुकार

अलीगढ़ धौरा गांव रहने वाले मनीष कुमार की 24 वर्षीय बेटी शिवानी की शादी चार साल पहले दिल्ली के मजनू टीला के रहने वाले 26 वर्षीय सुनील से हुई थी। सुनील दिल्ली में मोबाइल रिपेयरिंग और रिटेल का काम करता था। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। कुछ समय पहले शिवानी का अपनी सास से झगड़ा हो गया। जिसके बाद वह करीब चार महीने पहले मायके आकर रहने लगी थी।