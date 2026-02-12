12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

ससुराल में पत्नी की हत्या करने के बाद पति फंदे से झूला, सुबह नहीं खुला दरवाजा, खिड़की से देखते ही मच गई चीख- पुकार

यूपी के अलीगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ससुराल पहुंचे युवक ने पत्नी की हत्या करने के बाद खुद फंदे से झूल गया। सुबह जब दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। खिड़की से झांकते ही चीख- पुकार मच गई।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Mahendra Tiwari

Feb 12, 2026

घटना के बाद जुटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स IANS

घटना के बाद जुटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स IANS

अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ससुराल आए एक युवक ने आरोप है कि पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिर खुद फंदे से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि पत्नी से विवाद के बाद ससुराल पक्ष की डांट से वह आहत था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अलीगढ़ धौरा गांव रहने वाले मनीष कुमार की 24 वर्षीय बेटी शिवानी की शादी चार साल पहले दिल्ली के मजनू टीला के रहने वाले 26 वर्षीय सुनील से हुई थी। सुनील दिल्ली में मोबाइल रिपेयरिंग और रिटेल का काम करता था। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। कुछ समय पहले शिवानी का अपनी सास से झगड़ा हो गया। जिसके बाद वह करीब चार महीने पहले मायके आकर रहने लगी थी।

सबके सामने पत्नी का हाथ पकड़ कर खींचा तो मामा ने लगाई फटकार

मंगलवार को शिवानी के ममेरे भाई की शादी थी। इस समारोह में शामिल होने के लिए सुनील दिल्ली से आया था। शादी के दौरान किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि सुनील ने सबके सामने शिवानी का हाथ पकड़कर उसे खींचा। यह देख मामा ने उसे फटकार लगाई। कहा कि इस तरह का व्यवहार यहां स्वीकार नहीं है। बताया जाता है कि इस बात से सुनील नाराज हो गया।

दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर कांप उठे परिजन

शादी के बाद सुनील उसी रात शिवानी के मायके पहुंच गया। बुधवार को शिवानी भी वहां आ गई। परिजनों के अनुसार, उस रात घर में दोनों ही कमरे में थे। गुरुवार सुबह जब कमरे से कोई हलचल नहीं हुई। तो परिवार वालों को शक हुआ। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया।

युवक पंखे से लटका तो पत्नी का शव बेड पर पड़ा मिला

अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। सुनील पंखे से लटका मिला। जबकि शिवानी का शव बेड पर पड़ा था। परिजनों का आरोप है कि सुनील ने पहले पत्नी की हत्या की और बाद में आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 04:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / ससुराल में पत्नी की हत्या करने के बाद पति फंदे से झूला, सुबह नहीं खुला दरवाजा, खिड़की से देखते ही मच गई चीख- पुकार

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Aligarh: दामाद संग भागने वाली सास अब बहनोई के साथ हुई फरार! जाते-जाते ये क्या कर गई

mother in law who eloped with her son in law has absconded again taking money with her aligarh
अलीगढ़

मातम में बदल गईं शादी की खुशियां, एक ही मंडप में दो बेटियों का कन्यादान…विदाई के पहले बेसुध होकर गिरे पिता

Up news, aligadh
अलीगढ़

Whatsapp ग्रुप से चला रहे थे साइबर घोटाला, अलीगढ़ पुलिस ने 12 शातिर ठगों को पकड़ा

cyber crime
अलीगढ़

एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा…मेरे होते हुए, भाजपा सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल

अलीगढ़

Rinku Singh: क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक, लाखों की लूट, पुलिस अलर्ट

रिंकू सिंह फेसबुक अकाउंट हैक
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.