IAS रिंकू सिंह के पिता बोले- मेरे बेटे को 7 गोलियां मारी गईं, वो बहुत ईमानदार लेकिन नहीं दी पोस्टिंग

इस बात का वकीलों ने विरोध किया और SDM के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सभी वकील धरने पर बैठ गए। वकील मुंशी को उठक-बैठक लगवाने वाली बात से काफी नाराज थे। वकीलों के धरने पर बैठने की बात जब एसडीएम तक पहुंची तो वह खुद धरने पर पहुंच गए। वकीलों ने SDM से कहा कि मुंशी से उठक-बैठक लगवाना सही नहीं था। इस पर SDM बोले- मुंशी ने गलती की थी। वकीलों ने कहा गलती की थी लेकिन…उठक-बैठक लगवाना ठीक नहीं था, क्या आप उठक-बैठक लगा सकते हैं? इस पर SDM ने कहा कि इसमें कैसी शर्म। इसके बाद SDM ने 5 उठक-बैठक लगाई। इसी प्रकरण के बाद से रिंकू सिंह राही को पुवायां SDM के पद से हटा दिया गया था।