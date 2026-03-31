राकेश टिकैत बोले- हमारे पास अनुमति थी फिर भी हिरासत में लिया, हम फिर आएंगे…नहीं हटेंगे पीछे

बीकेयू नेता ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का इरादा किसानों के साथ सीधे बातचीत करना, उनकी शिकायतों को सुनना और समाधान की दिशा में काम करना है। उन्‍होंने कहा, 'हम किसानों से मिलना चाहते हैं। उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं और उन्हें हल करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। असल में होना यह चाहिए था कि अधिकारियों को उनसे बात करनी चाहिए थी और कोई समाधान निकालना चाहिए था।'