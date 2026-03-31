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मुजफ्फरनगर

राकेश टिकैत बोले- हमारे पास अनुमति थी फिर भी हिरासत में लिया, हम फिर आएंगे…नहीं हटेंगे पीछे

Tikait in Bhubaneswar : ओडिशा में राकेश टिकैत और किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर मचा बवाल! टिकैत बोले- 'अनुमति होने के बाद भी हुई गिरफ्तारी, हम फिर लौटेंगे और गांवों तक जाएंगे।'

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मुजफ्फरनगर

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Avaneesh Kumar Mishra

Mar 31, 2026

राकेश टिकैत को ओडिशा में हिरासत में लिया गया, PC- IANS

मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्हें और कई अन्य किसान नेताओं को ओडिशा में अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया, जबकि उनके प्रतिनिधिमंडल के पास पहले से अनुमति थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन किसानों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए वापस लौटेगा।

भुवनेश्वर में IANS से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि बीकेयू प्रतिनिधिमंडल ने किसानों से मिलने और जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को समझने के लिए 30 मार्च और 31 मार्च को दो दिवसीय यात्रा की योजना बनाई थी।

ओडिशा में दो दिन का था कार्यक्रम

बीकेयू नेता ने कहा, 'हमारी योजना दो दिनों के लिए यहां आकर किसानों से मिलने और उनकी समस्याओं को समझने की थी। राज्य सरकार ने प्रतिनिधिमंडलों को आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी थी, हालांकि एक दिन पहले ही सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 14 लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य लोग सड़‌कों पर फंसे रह गए।'

टिकैत ने बताया कि बीकेयू प्रतिनिधिमंडल को भी रास्ते में बीच में ही उठा लिया गया और यहां लाकर गेस्ट हाउस में छोड़ दिया गया, यह सही नहीं है। उन्होंने राज्य प्रशासन द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया।

'किसानों की समस्याएं सुनना था उद्देश्य'

बीकेयू नेता ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का इरादा किसानों के साथ सीधे बातचीत करना, उनकी शिकायतों को सुनना और समाधान की दिशा में काम करना है। उन्‍होंने कहा, 'हम किसानों से मिलना चाहते हैं। उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं और उन्हें हल करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। असल में होना यह चाहिए था कि अधिकारियों को उनसे बात करनी चाहिए थी और कोई समाधान निकालना चाहिए था।'

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संगठन कार्रवाई से विचलित नहीं होगा और जल्द ही एक अधिक व्यापक योजना के साथ वापस आएगा। टिकैत ने कहा कि हम इस राज्य में फिर आएंगे। अगली बार हम कम से कम तीन से चार दिनों के लिए आएंगे और जिला स्तर पर जाकर गांवों का दौरा करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि बीकेयू का लक्ष्य जमीनी स्तर पर किसानों को संगठित करके ओडिशा में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। यहां हम एक आंदोलन और एक संगठन का निर्माण करेंगे। टिकैत ने कहा, जो राज्य में किसानों को संगठित करने और उनकी चिंताओं को उजागर करने के लिए एक व्यापक प्रयास का संकेत था।

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Published on:

31 Mar 2026 06:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / राकेश टिकैत बोले- हमारे पास अनुमति थी फिर भी हिरासत में लिया, हम फिर आएंगे…नहीं हटेंगे पीछे

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